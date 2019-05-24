中匈建交70周年研讨会在布达佩斯举行

中匈建交70周年研讨会23日在匈牙利国家行政大学举行，来自中国和匈牙利的专家学者及中匈各界友好人士就“中匈关系70年历史、现状和发展前景”展开讨论。

出席研讨会的匈牙利帕兹曼尼·彼得天主教大学中文系主任邵莱特在接受新华社记者采访时表示，匈中关系已进入“黄金时代”。“一带一路”倡议不是威胁，而是机遇，匈中两国在“一带一路”框架下各领域合作潜力巨大。

匈中友协主席宗博莉说，今年是匈中建交70周年，匈牙利各地将举办多场庆祝活动，匈中友协将积极参与这些活动，为匈中关系的持续健康发展贡献力量。

中国社会科学院欧洲研究所研究员孔田平表示，作为第一个同中国签署关于共同推进“一带一路”建设政府间合作文件的欧洲国家，匈牙利高度重视中国在全球变化中的作用，视“一带一路”为发展机遇，希望以此为契机进一步加强中匈两国在各领域的务实合作。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员徐刚表示，在“一带一路”倡议引领下，中匈两国各领域务实合作成果丰硕，相信随着共建“一带一路”的深入推进，中匈关系发展前景将更加广阔。（记者袁亮）

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