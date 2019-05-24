欧洲议会选举投票在英国、荷兰举行

5年一次的欧洲议会选举23日至26日在欧盟28个成员国举行。选民将投票选举751名议员，组成第九届欧洲议会。23日，英国和荷兰的选民举行了投票。

当天，荷兰9340个投票站开放。荷兰308名候选人参选，竞争欧洲议会中的26席。投票结束后，出口民调显示，工党出人意料地获得5个席位，成为16个荷兰参选政党中最大的赢家。

在英国，约5万个投票站附近23日加强了警戒。选民将选出73名候选人代表英国进入欧洲议会。此前的民调显示，英国独立党前领袖法拉奇建立的“脱欧党”有望赢得73个席位中的三分之一。与此同时，英国首相特雷莎·梅领导的保守党可能面临惨败。

欧洲议会选举采用比例代表制。各成员国在选举时遵循一些共同原则，但也存在差异。欧洲议会选举大部分成员国将于26日投票。投票结果都要在布鲁塞尔时间26日晚11时后由特定机构对外发布。（记者刘芳 桂涛；参与记者李骥志 王子辰）

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