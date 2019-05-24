美方一连串打压华为的行为，引起世界哗然。中国外交部长王毅22日出席上合组织外长会议期间应询时对记者表示，美方动用国家力量无端打压华为这样一家中国民营企业，是典型的经济霸凌行为。

十二年来，从“安全漏洞”嚣噪到全面封锁技术，切断市场，欲置中国民营企业于死地的表演，再到近来对中国其他企业一起打压，不仅暴露了美方不择手段图谋经济霸权、试图遏制围堵中国的企图，也撕下了它假民主、假自由的伪装。

美方之道，一言以蔽之，就是霸道。

市场经济的维护者？

一直以来，美方自诩自由的市场经济国家，动辄批评别国“操纵市场”“扭曲供需”。事实真的如此吗？

从让加方抓捕任正非之女孟晚舟，到鼓动其他国家不要用华为的产品；从说华为产品不安全，到最近宣布进入所谓“国家紧急状态”，禁止在信息和通信领域进行所谓“可能对国家安全构成风险的交易”，公然发布针对华为等公司的限制交易令，将华为及其附属公司列入“实体清单”……

庞大的美方国家机器，竟然无视美方企业、市场和人民的现实需求，对中国一家民营企业频频下此重手，有何体面可言？试想，如果这还不叫操纵市场，还有什么能叫操纵市场？美方政府主导针对华为的种种处心积虑的打压，还是一个“自由市场”国家的样子吗？

其实，正如欧洲一些媒体所评价的，这不过是因为中国华为在5G技术上比美方一些企业领先了，美方政府担心华为的发展影响它的战略优势。

司马昭之心，路人皆知。

规则秩序的维护者？

这一年多来，美国与中国发生经贸摩擦，解决之道走得磕磕绊绊。根本原因，是美方目空一切，任性妄为。

不妨回顾一下：

2017年11月，中美双方签署了高达2535亿美元的经贸合作协议。

然而，4个月后，美方就以公布“301调查”报告为由，发出对华加征关税的威胁。

2018年5月19日，经过艰苦谈判，中美达成了“不打贸易战，并停止互相加征关税”的共识。仅仅10天过后，美方又撕毁双方联合声明，宣布将对中国输美价值500亿美元商品加征关税。

2018年12月，习近平主席与特朗普在阿根廷会晤，达成重要共识，停止加征新的关税，并指示两国经济团队加紧磋商，朝着取消所有加征关税的方向，达成互利双赢的具体协议。

可今年5月10日，双方正在磋商，美方悍然启动对华加征关税。磋商刚一结束，又扬言要对另外约3250亿美元商品加征关税。

……

一个言必称信用的国家，竟视国家间的共识和协议为敝屣，变脸比翻书还快。一个言必称民主的国家，竟然无视国内众多企业和人民的声音，以国家之力对付他国一家民营企业。

究其根本，美方完全从自己利益出发，无视谈判地位平等、利益互让的普遍原则，企图“狮子大开口”，强制中国接受其不合理诉求。一旦中方对涉及核心利益的条款不同意，就任性变脸，“掀桌子”，傲慢形象暴露无遗。

其实，美方这种做法，并非只针对中国。对其他国家，美方也常常是一手高举“自由贸易”大旗，另一手却对他国进行“长臂管辖”，甚至连近邻盟友也不放过。

美方口中的民主，只是它自己可以为所欲为的民主，是它以何种方式霸凌别国的民主。

国际秩序的维护者？

美方披着“世界警察”的外衣，到处声称要维护国际秩序，可一旦国际组织不如己意，就威胁不合作，玩起“退群”，任性非同一般。

有关数据显示，最近一两年，美方已退出10多个国际组织。以下为不完全数据：

2017年1月，宣布美国退出跨太平洋战略经济伙伴协定（TPP）。

2017年10月，宣布退出联合国教科文组织。

2018年5月，宣布将单方面退出伊核协议。

2018年6月，宣布退出《巴黎协定》。

2018年6月，宣布退出联合国人权理事会。

2018年10月，宣布退出涉及国际法院管辖问题的《维也纳外交关系公约》。

2018年10月，宣布退出万国邮政联盟。

2018年10月，宣布退出《中导条约》。

……

正如很多国际人士表示的，特朗普上台以后，美方强硬推行“美国优先”，彻底撕去其伪善面纱，赤裸裸地追求本国利益最大化，正在成为全世界的“麻烦制造者”和“秩序破坏者”。

美方还要在“单边主义”的路上走多远？

遏制中国能够得逞？

人们看到，美方与中国的贸易摩擦仍在持续。特别是继华为之后，美方可能会向更多中国企业动手。

美国国土安全部发出“中国制造无人机系统”的通知警告，称中国制造的无人机可能令企业数据面临风险。人们认为，这是在散布口风，要向大疆们动手。

大疆方面5月21日回应称，大疆一直以来高度重视信息安全问题，其技术安全性已经在全球得到反复验证，其中也包括美国政府和美国领先企业的独立验证。

5月22日，美方宣布对13个中国企业和个人实施制裁。此前传言会被美方下手的海康威视等多家企业回应称，在美国的相关业务占公司总体业务比例较低，并早就开始做出相关应对准备。

不过，社会普遍认为，美方将对中国的遏制，正从华为扩大到更多企业，甚至从科技领域扩展到更多领域。

得道多助，失道寡助。西班牙、德国、阿联酋等多国业界相继表示，不会排斥中国企业的5G技术。法国总统马克龙16日表示，法国不会将特定某家供应商封锁。德国联邦网络管理局局长约亨·霍曼当天也重申，“包括华为在内的任何网络设备供应商都不应被特别排除在外”。

美方政府的相关决策，也引起美国国内大量反对之声。

5月12日，白宫经济顾问库德洛坦言，贸易战可能“两败俱伤”，一场战事不可能由单方埋单。

这话是有道理的，毕竟，中国出口商品是基本消费品和中间品。消费品存在刚性需求，成本会直接转嫁到美方消费者身上，这是由中国商品在国际市场上的性价比决定的。中间品的关税，会转嫁到美方进口企业身上。

5月20日，超过170家美国鞋业企业发表联名信，要求美国政府把从中国进口的鞋具从拟加征关税清单中移除，称这一行为将伤害美国消费者和美国经济。

“木秀于林，风必摧之”，针对逐渐强大起来的中国，美方必然会进行遏制和围堵。中国企业和中国人民，得“丢掉幻想”，做到心中有数。

另一方面，平心而论，中美经贸摩擦会给国内一些企业带来短期压力，对国内会有一些影响，但影响也不会太大。2007年左右，我国对外贸易依存度约为66%。随着经济发展方式的变革，如今，这一数字已经下降到只有33%左右，而中美经贸只占10%多一点。内需正成为我国经济增长的主要动力。面对近14亿人口的大市场，我国经济韧性强、回旋余地大、政策空间足、调控手段多，真不是虚话。

最近，习近平总书记到江西考察，在于都，他发表重要讲话：“只要我们保持坚定理想信念和坚强革命意志，就能把一个个坎都迈过去，什么陷阱啊，什么围追堵截啊，什么封锁线啊，把它们通通抛在身后！”

每一代人都有每一代人的长征。

化危为机，关键在于做好自己的事。中国作为坚定不移走改革开放道路的发展中国家，有制度优势，时间会换来空间，重要的是要有定力。作为个人，立足岗位，勤奋工作，没有什么可担心的。作为企业，重视创新，重视市场，就能找到新的更多的机会。（李代祥 张铎 宋玉萌）

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