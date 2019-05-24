古特雷斯警告说武装冲突中平民保护每况愈下

联合国秘书长古特雷斯23日警告说，尽管国际人道主义法框架日趋完善，对武装冲突中平民的保护却出现每况愈下的态势。

古特雷斯23日出席安理会就保护武装冲突中平民这一议题举行的公开辩论并发表讲话。他说，今年是《日内瓦公约》通过70周年和联合国安理会确立武装冲突中保护平民议程20周年，但武装冲突造成的伤亡中，绝大多数仍然是平民。根据联合国统计，2018年，单在阿富汗、伊拉克、马里、索马里、南苏丹和也门六个国家，武装冲突共造成2.28万名平民伤亡。武装冲突中，在居住区使用爆炸性武器造成的伤亡中，90%为平民。武装冲突还造成大量平民流离失所。对人道主义救援和医疗救援的人为限制广泛存在，使平民得不到帮助。针对人道主义和医疗工作者的暴力不断发生。

他说，国际人道主义法没有得到应有的尊重，有的冲突区存在明目张胆违反国际人道主义法的行为。他呼吁成员国搭建有关保护武装冲突中平民的政策框架，成立专门机构。人道主义救援机构等组织应该与非政府武装团伙保持接触，确保人道主义救援顺畅。他强调应建立追责机制。

古特雷斯要求减少城市战事，尤其是爆炸性武器的使用对人道主义局势的影响，要求成员国在出口武器时将进口方尊重国际人道主义法和国际人权法作为前提条件。他呼吁联合国安理会督促各方切实遵守国际人道主义法，包括为战争罪的调查和起诉提供财政和技术支持。他说，在平民保护问题上，安理会对不同冲突区应采取一视同仁的态度。（记者尚绪谦）

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