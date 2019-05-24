亚洲文明对话大会：开启文明对话新机制

潮平海阔，千帆竞发。十五世纪初，郑和船队第二次缓缓驶向西洋，向邻邦带去中国的友好与和平。一座立于锡兰的布施锡兰山佛寺碑，将中国船队睦邻友好、广布和平的功绩永载于史。

六百年后，这座石碑的复制品与拓片重现于国家博物馆“大美亚细亚——亚洲文明展”玻璃橱柜，它承住时光的磨蚀，向人们诉说着文明对话的强大力量。

5月15日-22日亚洲文明对话大会在京举行，分为开幕式、6个平行分论坛、亚洲文化嘉年华等板块，并联动多地举行亚洲文明周等活动，短短一周时间，110多项精彩活动聚焦亚洲文明交流互鉴与命运共同体的主题，为亚洲不同文明交流互鉴提供了崭新的舞台。当今世界不同文明之间，是冲突还是对话、封闭还是交流，已经成为关乎人类前途命运的重大课题。这场跨越千年的文明邀约，正是回应时代之问、探索文明对话新机制的中国答案。

美美与共 搭建文明成果交流互鉴平台

璀璨夜空下，伴随着《我们的亚细亚》的悠扬歌声，身着民族服装的亚洲各国青年高举国旗走上亚洲文化嘉年华的舞台，一场各国文明交流对话、融合互鉴的瑰丽画卷徐徐展开。

回应时代之问，习近平在亚洲文明对话大会开幕式提出四点主张——坚持相互尊重、平等相待；坚持美人之美、美美与共；坚持开放包容、互学互鉴；坚持与时俱进、创新发展。这既是中国对于国际社会的庄严承诺，也是为亚洲国家今后如何增进文明互鉴交流描绘出了清晰的路线图。

以“文”化人，以“文”动人，文明的力量往往更能触动人心。为充分展示亚洲文明的多姿多彩，亚洲文化旅游展、亚洲影视周、亚洲文明联展等精彩活动纷纷上线；丝绸之路文物展、阿富汗国家宝藏展、亚洲艺术作品展等搭建文化交流的平台，多样灿烂的亚洲文明，越过时空的藩篱，汇聚一堂。

通体鎏金、双手执灯跽坐的宫女，神态恬静优雅，她的右手及衣袖笼在灯上，精妙设计中凝聚了中国人民的智慧；在它不远处，从希腊远道而来的石雕亚历山大大帝头像讲述着希腊艺术在亚非大陆的传播故事；越过石雕，是来自更古老时光的亚美尼亚陶鸟形来通，栩栩如生，俏皮灵动。

文明之美不仅凝固在古老的文化遗产中，也体现在现代艺术的创作中。2019亚洲电影展期间，来自15个国家的30余位知名电影艺术家携作品参与交流。全国14家影院举办200余场放映活动，向观众集中展现亚洲各国的光影之美。通过搭建“文明的桥梁”，促进亚洲各国电影人之间的学习互鉴与深入对话，激发亚洲电影艺术创新活力。

“电影人在进行创作的时候，要考虑到作品不仅要有自身的人文传承，还要能让世界各国民众从中找到文明的共性。”哈萨克斯坦的电影人埃米尔·拜扎辛这样说。

“文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。”法国当代中国国际发展研究中心主任皮卡尔这样评价亚洲文明对话大会，“随着交流互鉴的不断深入，不同文明间能更好地相互理解并尊重彼此差异，由此冲破隔阂、加深友谊。因此，不同文明间的对话能为人类文明进步和世界和平发展提供动力。”

不相知，无以相爱。这句来自马来西亚的谚语，成为文明对话机制的优美注脚，成为搭建交流互鉴平台的有力证明。文化遗产、文化作品、文明结晶……交流互鉴的平台让亚洲和世界其他地区受众实现了思想的碰撞和沟通，在这里，文明实现了最美好的相遇。

凝心聚力 打通人文交流常态化路径

人是文明交流互鉴最好的载体。深化人文交流互鉴是消除隔阂和误解、促进民心相知相通的重要途径。

开幕式上，习近平坦言最吸引他的就是韵味不同的文明，“激发人们创新创造活力，最直接的方法莫过于走入不同文明，发现别人的优长，启发自己的思维。”

2018年，中国国内居民出境超过1.6亿人次，入境游客超过1.4亿人次，这是促进中外文明交流互鉴的重要力量。数字背后是各国文明互鉴的常态化，也是民心相通的生动写照。

此次“文化旅游与人民交往”分论坛充分发掘文化旅游在交流互鉴中的独特价值。中国与蒙古国、孟加拉国等亚洲多国签署有双边文化和旅游合作文件，中国在巴基斯坦、老挝等亚洲多国设有海外中国文化中心和旅游办事处……一系列文化和旅游合作机制的建立，正在为拉近不同国家人民心灵距离打通路径。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴表示，旅游是促进文明交流互鉴最有效的途径之一，“只有登上长城，才能真正知道它为什么会成为中国的符号、成为世界文明的象征。”

积极构建政策协调对接机制，共同制定区域合作的规划和政策，促进文化和旅游市场的深度对接，以文化和旅游的合力推动亚洲文明对话迈上新台阶，旅游促进计划正成为亚洲各国间文明交流的重要抓手。

人文对话中，青年是一支重要力量。“亚洲文明传承与发扬的青年责任”分论坛上，北京2022年冬奥组委运动员委员会主席的杨扬用英语向来自亚洲各国的年轻人发出邀约：

“希望你们借助冬奥会这个平台，成为文化交流大使，为打造人类文明共同体贡献一份心力。”

青年代表们掷地有声的话语，展示出他们接力传承文明火种的力量和决心，也彰显出文明对话机制正在最具活力的群体中生根发芽。

亚洲文明交流互鉴建设智库伙伴关系常规运行机制的推动、“构建亚洲命运共同体智库伙伴关系计划”的形成……一套逐步完善的合作路径，为亚洲智力融合互助提供强有力的支点。

每个人都是一粒文明的火种，将灿烂的文明之火传播到世界各地，以更加开放的姿态拥抱世界，以充满活力的文明交流贡献世界。

携手前行 开拓亚洲对话长效化机制

上百场活动，数千位嘉宾，文明间的碰撞与互鉴，结出更多智慧与文化的果实，也为下一步探索文明对话提供了参考范式。

“习近平主席倡导举办亚洲文明对话大会恰逢其时，给我们树立了很好的榜样，有助于各方探索如何更好地让世界人民受益，以及如何在亚洲文明以及世界各国文明之间进行对话。”新加坡总统哈莉玛如此感慨。

坚定信心，携手前行。在交流的过程中，亚洲文明彼此欣赏，彼此尊重。一系列通融合作的成果，写下了亚洲文明发展壮大的动人华章，坚定了亚洲人民对本国文明的认识与信心。

来自不同文明的文艺结晶穿越时空,讲述文明多元共生的千古岁月。既让本国文明充满勃勃生机，又为他国文明发展创造条件，也让世界文明百花园群芳竞艳，为推动文化自信与文化自觉奠定了坚实的基础。

“亚洲是人类文明的重要发祥地，这种自信感是油然而生的。自信不是自傲，不同的文明要通过交流互鉴，达到取长补短、共同进步的目的。”中国国际问题研究院院长戚振宏道出这样的认识。

殊方共享，共识凝聚。对话带来理解，理解带来共识，而共识是构建亚洲命运共同体的基石。对彼此文明的尊重，对文化互鉴的认可，共同凝聚为对话交流的广阔舞台。

亚洲影视周展映30多个国家的60余部优秀影片、“构建亚洲命运共同体智库伙伴关系计划”的推动、文化和旅游合作机制的设立，在美人之美、美美与共的沟通对话中，求同存异、和合共生的中国智慧正在被更多人所认同。

“通过回溯古老的历史旅程，并将它们用来连接我们的文化和信仰，我们一定会最终到达共同的起点，在那里，最古老的和最新的亚洲文明，终将因为人类共同性而汇集一堂。”菲律宾新闻部部长马丁·安达纳尔表示。

大道融通，共荣共生。以文明交流推动各国人民增进友谊，携手夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础。这座文明互学互鉴、共同发展的舞台，为人类文明发展繁荣注入更强大的精神动力。

六瓣颜色各异的花瓣相互串联，形成亚洲文明对话大会的标志，也象征着文明沟通与交流。亚洲文明汇聚一堂，打造开放包容的对话平台，共同推动亚洲文明的再发现、再创造、再繁荣，共同启迪关于人类发展与人类命运的再思考。

柬埔寨国王西哈莫尼指出，亚洲乃至世界应坦诚相待、互相尊重，共同致力于亚洲发展进程，“相信这场大会将加强地区国家相互了解，提升和平、友谊与真诚合作。”

亲仁善邻，协和万邦。亚洲为人类保存着最久远的文明记忆和波澜壮阔的文明图谱，也为亚洲人民提供一片充满生机与希望的广阔天地。亚洲文明对话大会成为中国开拓文明交流机制的新探索，也为推动文明相互理解、相互尊重、相互信任提供新平台。繁花春满园，群生则锦绣，在世界发展的潮流中发展，亚洲国家携手并进，必将开创更加光明的未来。

(责编：燕勐、樊海旭)