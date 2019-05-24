一经一纬织就中泰丝绸交流绚丽色彩

吉姆·汤普森泰丝博物馆坐落在泰国首都曼谷市中心繁华的拉玛一世路上，在这家博物馆里，大象、孔雀等泰国人引以为豪的文化元素栩栩如生地出现在各种精美的丝绸制品上。这里展示的泰丝制品，正是中泰两国丝绸文明融合交流的产物。

中国是丝绸的发源地。中国丝绸沿着古代丝绸之路的海上和陆上贸易通道向外传播。受到中国丝绸影响的泰国，发展出带有自身特色的泰丝。

博物馆里，中文解说员甫佳惠向前来参观的中国游客介绍中泰丝绸的渊源。她说，泰国蚕茧胶质较多，缫出的生丝表面有凹凸不平的小结，作为纺织经线很容易断裂，而中国生丝表面光滑细腻，正好弥补了泰丝的不足。吉姆·汤普森公司每年都从中国进口大量生丝，在泰丝中加入中国丝，很多泰丝制品的经线来自中国，纬线来自泰国。

曾两次来曼谷参加“泰国丝绸走向世界”时装秀的中国设计师易茗告诉记者，泰国丝绸偏硬，制成的服装廓形很好，在世界时装界很受追捧，但不足之处是略显厚重。相较而言，中国丝绸轻柔飘逸。

易茗说，自己在时装秀设计礼服时，以泰丝为主体，再在细节上加入中国丝绸的元素，增加礼服灵动感的同时又展示了中国传统文化魅力，这样的礼服在时装秀上总是格外引人注目。

如今，泰国工业化丝绸生产蓬勃发展，但传统手工泰丝技术也一直得到传承。在泰国东北部的清迈府、素辇府、呵叻府等地的村庄里，至今还有村民使用传统工艺织泰丝。老人们坐在院子里，一边聊家常，一边用传统织布机，织一平方米泰丝需要一个月时间，这样的泰丝价格不菲。

在这些地方，很多人到城市寻找工作机会，老人们选择留在村里织泰丝。泰国开泰研究中心中文部主任黄斌认为，对于强调“适度经济”的泰国人而言，外面的节奏影响不了他们，慢慢地织泰丝也是中国丝绸文明邂逅泰国佛教文化的一种沉淀。（汪瑾）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)