安提瓜和巴布达总督高度评价对华关系

圣约翰消息：安提瓜和巴布达总督罗德尼·威廉斯23日表示，安巴与中国双边关系是大小国家之间相互尊重、平等相待、合作共赢的典范，安巴高度重视发展对华关系。

威廉斯当日在总督府接受新任中国驻安巴大使孙昂递交国书时作出上述表态。威廉斯说，中国是安巴最值得信赖的朋友和最重要的合作伙伴，长期以来为安巴国家建设提供了巨大支持，两国关系已经成为大小国家之间相互尊重、平等相待、合作共赢的典范。安巴政府高度重视发展对华关系，将继续坚定奉行一个中国政策，深化同中方在“一带一路”框架下的全方位合作，推动两国关系迈向更高水平。

孙昂说，中国与安巴友谊源远流长，历久弥新。建交36年来，在两国领导人的亲自关心和推动下，两国关系取得长足发展。双方务实合作成果丰硕，人民友谊日益深厚，双方在国际和地区事务中保持密切协调与合作。安巴已经成为中国在加勒比地区的重要合作伙伴。中国政府高度重视发展两国关系，愿同安巴一道，以共建“一带一路”为重要契机，推动友好合作关系不断取得新进展，更好造福两国和两国人民。（记者李家瑞）

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