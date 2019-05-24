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美司法部向阿桑奇提出17项新指控 刑期最高长达175年

2019年05月24日09:39  来源：中国新闻网
 

　　据俄罗斯卫星网报道，美国政府23日向维基解密创始人朱利安 阿桑奇提出17项违反间谍活动法等的新指控。根据美国司法部发布的文件，阿桑奇在受到新指控后将面临最高175年的监禁。

　　美国政府23日宣布，阿桑奇面临17项触犯反间谍活动和泄露秘密信息相关法律的指控。阿桑奇此前仅被指控共谋从事电脑黑客活动一项罪名。

　　美国司法部文件指出：“如果认定阿桑奇有罪，每项指控将面临最高监禁10年刑期的处罚，而此前共谋进行电脑黑客活动的指控面临的最高处罚是5年监禁。”

　　但文件也指出：“对联邦级犯罪实际判决一般要低于最高处罚标准。”

　　2010年，阿桑奇被指控在瑞典期间涉嫌强奸和性侵两名女性，受到瑞典检方调查。英国最高法院曾于2012年裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。但同年6月，在保释期内的阿桑奇躲进厄瓜多尔驻英国使馆寻求庇护。在此期间，瑞典检方曾撤销对他的调查。阿桑奇被逮捕后，瑞典检方于本月13日宣布，正式重启对该案的全面调查。

　　美国司法部在2018年12月向英国发出了逮捕和引渡阿桑奇的要求。2019年4月，阿桑奇在厄瓜多尔驻英使馆被捕。5月1日，伦敦法院因阿桑奇违反保释条例而判处其50周监禁。5月2日，英国法院限定美国在65日内从法律上说明引渡阿桑奇的合理性。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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