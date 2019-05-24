亚洲美食节圆满收官 北京市六大商圈累计客流超过200万人

亚洲美食节昨天圆满收官。活动期间，美食节主场馆共吸引客流近8万人，累计实现销售223万元；朝阳合生汇等六大商圈客流量累计客流超过200万人，282家餐饮企业累计实现销售3830.6万元，让人感受到了“吃货”的热情。

据美团点评和阿里巴巴口碑的数据统计，六大商圈参与线上活动的餐饮商户在线累计点击92.2万次，累计下单42.7万单，累计线上成交748.9万元，同比增长16.4%。此外，顺义中粮祥云小镇美食节期间举办了周末市集及“艺术源动力”POP-UP展，总客流22.4万人次，累计销售达1684.7万元。

亚洲美食节活动最后两天迎来了客流高峰。因为担心工作日的出行高峰，不少游客都是提前出发来到了美食节现场。

作为亚洲文明对话大会的重要配套活动，亚洲美食节从一开始就吸引了喜爱美食的人们。昨天，美食节主场馆从上午开门到晚上闭馆，客流一直络绎不绝。像印度飞饼、茶汤李等几个活动期间最为红火的摊位，成了游客“打卡”的必到之处，依旧人气爆棚。

从湖南来京旅游的李先生幸运地抢到了亚洲文明巡游和美食节的最后一天门票，这让他非常激动。“没想到这次来北京除了能参观故宫、长城等著名景点，还有机会参与到这样的活动中来，希望下次再来北京还能遇到这样的盛会。”

活动组委会介绍，亚洲美食节活动效果大大超过预期,有效地向外界传达了融合发展的理念和信息，让各国人民以美食为媒介，感受到了不同文明背景下的不同美食之间的同融、共存、共同发展。（记者陈圣禹）

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