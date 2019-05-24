亚洲文明对话大会精彩纷呈 有力促进文明交流互鉴

亚洲文明对话大会及一系列精彩纷呈的配套活动22日即将完美收官。此次大会于15日开幕，共分开幕式、平行分论坛、亚洲文化嘉年华、亚洲文明周等四大板块，共有110多项精彩活动，充分展示亚洲文明的多彩魅力和中华文明的深厚底蕴，体现亚洲文明和世界文明的交流交融。

亚洲文明对话大会是今年继第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、2019年北京世界园艺博览会之后，中国的又一主场外交活动。亚洲47个国家以及域外国家的政府官员、专家学者和各界代表共计2000余人齐聚北京，共襄盛举。

中国国家主席习近平15日出席大会开幕式，发表主旨演讲，并同与会的外方领导人和国际组织负责人出席了亚洲文化嘉年华活动。习近平在题为《深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体》的主旨演讲中指出，亚洲人民期待一个和平安宁、共同繁荣、开放融通的亚洲。习近平提出四点主张：坚持相互尊重、平等相待；坚持美人之美、美美与共；坚持开放包容、互学互鉴；坚持与时俱进、创新发展。

习近平的演讲获得与会各界的积极评价，并在海外舆论中广获赞誉，普遍认为此次大会有力促进了各文明之间的交流互鉴。

新加坡总统哈莉玛说，“习近平主席倡导举办亚洲文明对话大会恰逢其时，给我们树立了很好的榜样，有助于各方探索如何更好地让世界人民受益，以及如何在亚洲文明以及世界各国文明之间进行对话。”

欧洲研究国际中心(CIFE)欧洲—中国项目负责人乔治·措戈普洛斯表示，中国持续为世界作出贡献，习近平的演讲可以视作中国为维护文明多样性作出的新贡献。马来西亚学者胡逸山对习近平在演讲中提出的“增强文明自信”印象深刻，他非常认同“文明自信”这一提法。他说，文明因为有底蕴而有底气。每一种文明都是人类文明不可分割的一部分。

俄罗斯卫星通讯社援引俄罗斯科学院远东研究所所长卢贾宁的话报道称，中国举办亚洲文明对话大会“很有新意，很有前瞻性，也很重要。它既涉及不同文明的共同特点，又保留了各文明的特色和价值，不管是大型文明还是小型族群都被包容进来”。

斯里兰卡媒体“News 1st”报道称，此次大会旨在促进文明间对话，倡议共同构建亚洲命运共同体。大会强调亚洲文明的文化多样性，推动各国交流和相互学习。大会将进一步丰富亚洲人民的文化生活，并增强区域的发展活力。

在六场平行分论坛上，中外嘉宾围绕亚洲国家治国理政经验交流、维护亚洲文明多样性、文化旅游与人民交往、亚洲文明传承与发扬的青年责任、亚洲文明全球影响力、亚洲文明互鉴与人类命运共同体构建等议题，共商发展之道，共话合作大计。

15日晚，一台具有亚洲地域风情、民族文化特色的亚洲文化嘉年华活动在中国国家体育场上演，亚洲各国优秀艺术家和青年代表共同呈现亚洲文明的风采魅力以及与世界文明的互动交流。

从15日开始，亚洲文明周系列活动相继与公众见面，全方位展示亚洲多彩文明魅力，引发广泛关注和热评。活动包括展现民族绚烂风情的亚洲文明巡游，促进多元艺术交融的亚洲文化展演，表现亘古文化流传的亚洲文明联展，共建视觉交流平台的亚洲影视周，增进民心相通的亚洲文化旅游展，以及在北京、广州、杭州、成都等地同步举办的亚洲美食节活动等，有力促进了各文明间的交流互鉴。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。亚洲文明对话大会的各项活动虽已进入收官阶段，但各文明间的交流不会因此停下脚步，而将继续在互学互鉴中促进发展，共同构建人类命运共同体。

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