亚洲文明巡游：“展现家乡的歌舞很自豪”

5月22日是亚洲文明巡游的最后一天，在北京奥林匹克公园庆典广场上，身着盛装的各个演出团队依旧用饱满的热情，为大家奉上了精彩的演出。观众们也把演出场地围得水泄不通，争相与演员们合影。

贵州代表团为大家带来了侗族大歌和反排木鼓舞，赢得了观众的阵阵喝彩。代表团领队钟声丽介绍，侗族大歌被列入了世界人类非物质文化遗产代表作名录。“相比之前的演出，这次巡游和观众的互动更强。这次表演的27个演员全都是来自贵州省黎平县的各个村寨，而且姑娘小伙们都很年轻，大部分是90后。”参与演出的侗族姑娘吴慧告诉记者，“这次来到奥林匹克公园，把家乡的歌舞带给北京市民，带给亚洲甚至世界友人，觉得特别开心和自豪。”

演员们用心奉上精彩演出，观众也热情回馈。“看一场精彩的表演，再去旁边的美食节品尝一下亚洲特色小吃，这种体验非常好。”市民李先生告诉记者。

今天，亚洲文明巡游即将落下帷幕，执行导演塔尼娜表示，“巡游是一种互动感很强的表演形式，观众的体验感非常重要。在短时间、高强度的排练磨合下，演职人员能呈现这样的效果十分不错，同时观众也从中感受到各个国家的艺术魅力。”（记者 谢宇航）

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