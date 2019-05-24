观众在天津第三届世界智能大会智能科技展上的华为展台参观。（新华社记者 岳月伟摄）

在北京2019中国国际工业智能及动力传动与自动化展览会上，观众体验华为5G通信技术。 春 光摄（人民视觉）

近日，美国政府发布针对华为等公司的限制交易令，引发全球舆论一片哗然。很多人在问：华为能挺得住吗？

5月21日，一篇2万字的任正非采访实录在网络上迅速传播，对这个疑问作出了回答。21日，华为创始人任正非在接受采访时说：“如果真出现美国芯片完全不能供应的情况，华为没有困难，因为所有的高端芯片华为都可以自己制造。”

任正非的自信与底气深深地感染了中国网民。在网媒新闻评论区，很多网友不约而同写下这样一句话：“伟大都是熬出来的。”

绝地反击：不被别人“卡脖子”

5月15日，美国商务部将华为及其附属公司列入“实体名单”，名单上的企业或个人获得美国技术需先获得有关许可。随后，美国媒体报道，美国谷歌公司暂停与华为的部分业务合作，其他一些美国公司也开始停止对华为的零部件供应。

然而，让美国意想不到的是，华为迅速启用了备用方案。

5月17日开始，一封华为海思总裁致员工的信在网上热传。信中写道：“今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转‘正’！”

正如信中所说：“华为多年前已经做出过极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。”在海思推出的一系列产品中，麒麟芯片最为外界所知，广泛应用在华为智能手机产品上。

人民日报微信公众号一篇名为《华为这一招，关键时刻顶大用》的文章称，“为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造‘备胎’”。当这一天真的到来时，这些研究成果获见天日，让华为不被“卡脖子”，能够“在极限施压下挺直脊梁，奋力前行”，令人感佩，更发人思考。

央视新闻客户端一篇评论指出，面对美国的极限绞杀，华为凭借长期以来居安思危、未雨绸缪的战略远见和奋斗创新精神，打了一个漂亮的绝地反击战！

在各大网站、微博、微信、新闻客户端的评论区，网友们力挺华为。“从最坏处着手，往最好处发展。有备无患，华为加油！”“支持华为，中华有为，共渡难关。”“华为挺住，加油！”“伟大都是熬出来的。”

5月20日，事情又有了新的进展。当天，美国商务部发布为期90天的“临时通用许可”，推迟对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令。很多人替华为松了一口气，任正非却说：“90天对我们没有多大意义，我们已经准备好了。”

5月21日，任正非接受多家中国媒体采访，回应了外界关切。

澎湃新闻在一篇题为《对话任正非两万字实录：最重要的是要沉着，我们想朋友遍天下》的文章中这样写道：对于美国政客，任正非给出的回应是“他们可能低估了我们的力量”。

中国科技网的一篇文章还原了发布会现场的情形：现场展示了一张遍布弹孔的“烂飞机”照片，一架伊尔2飞机被打得像筛子却依然坚持飞行，任正非表示这很像此时的华为，“边缘部分像是翅膀，可能有洞，但在核心部分我们完全以自己为中心，而且是真的领先世界。”任正非说，“在最先进的领域不会有多少影响。至少5G不会影响，不仅不影响，别人两三年也不会追上我们。”

这次采访，也让任正非绝地“圈粉”。

央视新闻客户端评论说：“从任正非的脸上你依然看不出太多的焦虑，听不到喋喋不休的抱怨”，“更让人感慨的是任正非话语中的宽容和理性”，“华为的淡定并非是强装笑颜，而是源于对最糟糕情况的预判和准备，源于‘战略上藐视，战术上重视’的中华智慧。”

大量网友留言表示“被这个大气的老头‘圈粉’了”。网友“夜光杯”说：“有气场、有气质、有气节。”网友“清晨之心”说：“格局决定未来，华为有为。”网友“春风秋雨”说：“有实力才能有底气。”

美国失策：“封杀令”不得人心

与华为不断“圈粉”形成鲜明对比的是，美国政府从宣布封锁华为那一刻起，就受到了来自各方的批评。

5月17日，一篇题为《如此打压中国企业，很不光彩！》的“新华时评”在各大新闻网站转载。文章说，经济全球化发展到今天，世界各国都在一条船上，你中有我，我中有你，各国企业之间也早已是竞争与合作相结合的“竞合关系”，贸易战没有真正的赢家。就拿美国此次将中国企业华为及其附属公司等列入限制清单来说，损失最大或是首当其冲受到损失的，有可能是美国企业。

央视新闻客户端引用美国电信行业资深分析师罗杰·恩特纳的话说：“华为每年购买110亿美元的美国芯片，占美国芯片出口额的20%以上，如果封锁华为将严重影响美国半导体产业的效益。”

5月21日，环球网转载美国彭博社的一篇社评，题目是《特朗普攻击华为是严重失策》。社评指出，这是个严重的错误，将华为赶尽杀绝的做法不仅有失妥当，而且极不明智。倘若这是谈判策略，那么这一决定更加失策。美方官员声称这和陷入僵局的贸易谈判无关，但看起来完全像是特朗普要把华为当成筹码，正如他2018年对中兴通讯所为。特朗普已经在他四处开花的贸易战场上太过频繁地动用国家安全审查手段。如此行事一方面会再开糟糕的先河，另一方面也几乎会难以避免引火烧身，当前的僵局会更僵。

事实上，就连美国企业也并不支持美国政府的“封杀令”。

任正非告诉记者，前几天半夜得知美国供应商努力备货的情况，“我流泪了，感到得道多助、失道寡助。今天，美国的企业还在和美国政府沟通审批这个事情。”

美国媒体认为，美国会在封杀华为这一事件上向盟友施压。然而，盟友们却纷纷表达了不同的立场。

新华社新媒体百家号发文称，法国总统马克龙16日在巴黎表示，法国在建设5G方面重视国家安全，但不会封锁特定供应商。16日，德国联邦网络管理局局长约亨·霍曼在该机构的年度新闻发布会上表示，反对将中国企业华为排除在德国的5G建设之外。新加坡外长维文表示，美国将中国视为“必须遏制的对手”是行不通的，超级大国之间应存在“建设性竞争”。英国人力资源公司职员露茜说，美国的行为只是为一己私利，格局太小，根本不是我们支持的全球化。

科技自立：奋斗的企业有未来

“华为最重要的还是把自己能做的事情做好。”这是任正非反复强调的。

新华社客户端列举了这样一组数据：目前，华为有700名数学家、800名物理学家、120名化学家、六七千名基础研究的专家、6万多名各种高级工程师和工程师，形成组合共同前进。

中国青年报微信公众号报道称，5月21日晚间，华为消费者业务总裁余承东在社交媒体上表示，最快今年秋天，最晚明年春天，华为自己的操作系统（OS）将可能面市。据余承东介绍，华为的操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，统一成一个操作系统。

5月22日，参考消息网援引德国《南德意志报》网站的报道称，美国现在阻止华为使用谷歌安卓软件，并想让美国芯片制造商停止给华为供货，这将进一步刺激中国人在技术上独立自主的雄心。

此次华为遭遇“极限施压”，再一次证明了核心技术掌握在自己手中的重要性。

5月21日，新华网一篇名为《华为：三十功名 向死而生》的文章写道：30余年来，华为生于忧患。从一家一穷二白的初创企业，扩张、成长为全球行业领导者之一，背后凝聚着强大的意志与定力。这恰恰是中国经济韧性强劲的缩影。无论外部风云如何变幻，最重要的就是上下同欲做好自己的事情，坚持自主创新，坚持艰苦奋斗。奋斗的民族才有前途，奋斗的个人才有前途，同样，奋斗的企业才有未来。

的确，历史已经证明了这一点。

5月22日，人民日报客户端发文称，近日，国务院国资委一则点赞国企创新文章的微博，让无数网友心潮澎湃。“从设计图纸开始，造出了占全球市场份额2/3的中国盾构机”“当年被超高压卡住了脖子，但现在，我们连特高压都搞定了”“石油勘探、开采、炼化、输送都曾一度落后，领先是‘干’出来的”……一项项落后、一次次封锁，却成就了一件件科技自立、创新自主的传奇。（潘旭涛）

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