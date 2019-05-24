任何企业都不会盲从他国出于私利的政治调度

外交部发言人陆慷23日在回应英飞凌、松下等外企声明并未停止向华为供货时说，这再次表明任何国家的企业都不会罔顾切身利益、轻易盲从他国出于一己私利的政治调度。

陆慷在例行记者会上说，事实上，绝大多数国家都对法国阿尔斯通公司的前车之鉴记忆犹新，对美国政府动用国家力量打压他国企业、干扰市场运行、阻挠他国互利合作的行径始终保持着高度警惕。

他说，中方会继续支持包括华为在内的中国科技企业深化对外合作，这既有利于企业间的互利共赢，也有利于推动世界科技进步和经济发展。“我愿再次重申，我们希望世界各国都能够继续为中国企业投资运营和开展合作提供公平、公正、稳定、可预期的营商环境，相信这也符合所有国家自身的根本和长远利益。”（记者侯晓晨）

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