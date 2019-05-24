猛烈龙卷风横扫美国密苏里州 至少3人死亡

人民网讯 据法新社报道，当地时间23日，美国官员表示，猛烈龙卷风横扫密苏里州，至少3人死亡。

密苏里州首府杰佛逊市（Jefferson）发布警报，建议居民到安全地方避难。暴雨、冰雹、强风和闪电同时侵袭了密苏里州，毗邻的奥克拉荷马州（Oklahoma）和堪萨斯州（Kansas）也深受其害。

美国国家气象局发推文警告：“猛烈龙卷风确定来袭，即刻避难！”密苏里州公共安全厅表示，杰佛逊市西南方270公里的戈登镇（Golden）证实有3人死亡，附近卡尔章克申市（Carl Junction）也有数人受伤。

杰佛逊市发生大量毁损情况，当地政府上传到推特的照片显示，电线断落，路旁的大树遭连根拔起。（老任）

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