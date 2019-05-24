猛烈龙卷风横扫美国密苏里州 至少3人死亡

人民网讯 据法新社报道，当地时间23日，美国官员表示，猛烈龙卷风横扫密苏里州，至少3人死亡。
密苏里州首府杰佛逊市（Jefferson）发布警报，建议居民到安全地方避难。暴雨、冰雹、强风和闪电同时侵袭了密苏里州，毗邻的奥克拉荷马州（Oklahoma）和堪萨斯州（Kansas）也深受其害。
美国国家气象局发推文警告：“猛烈龙卷风确定来袭，即刻避难！”密苏里州公共安全厅表示，杰佛逊市西南方270公里的戈登镇（Golden）证实有3人死亡，附近卡尔章克申市（Carl Junction）也有数人受伤。
杰佛逊市发生大量毁损情况，当地政府上传到推特的照片显示，电线断落，路旁的大树遭连根拔起。（老任）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】