印度人民党在全国大选中获胜

5月23日，在印度新德里的人民党总部，印度总理莫迪（中）庆祝在大选中获胜。 印度选举委员会24日凌晨公布的即时计票结果显示，执政党印度人民党已获得人民院（议会下院）过半数席位，在2019年印度大选中获胜。 新华社发
印度选举委员会24日凌晨公布的即时计票结果显示，执政党印度人民党已获得人民院（议会下院）过半数席位，在2019年印度大选中获胜。
印度选举委员会的计票结果显示，截至当地时间24日2时20分，现任总理莫迪领导的印度人民党赢得274个人民院席位，超过总议席数的一半，继2014年后再次赢得全国大选。印度人民党领导的全国民主联盟在人民院共获得超过300个议席。与此同时，最大反对党印度国民大会党（国大党）赢得47个议席，为最大在野党。
除获胜选区外，目前印度人民党还在另外29个选区保持领先，因此有望最终获得约300个议席，超过2014年大选所获的282个席位。国大党则在另外5个选区中保持领先。
此外，莫迪在位于印度北方邦瓦拉纳西的选区获胜，当选印度人民院议员。舆论普遍认为莫迪将连任总理。
今年印度全国大选投票自4月11日持续至5月19日，分7个阶段进行。据印度选举委员会公布的数据，本次大选有超过6亿选民参与投票，投票率为67.1%，高于2014年的66.4%。
大选计票工作23日上午8时在全国展开。在初步计票结果显示印度人民党以巨大优势领先后，国大党主席拉胡尔·甘地23日承认该党在大选中落败。此间分析人士认为，本次选举结果反映出莫迪依旧在选民中享有较高威望。
印度是联邦制国家，议会实行两院制，分为联邦院（议会上院）和人民院。人民院拥有545个议席，除2个席位由总统任命以外，其余543个席位通过选举产生。人民院选举每5年举行一次，在选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。（记者赵旭）
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