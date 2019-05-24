英国钢铁公司启动破产程序 “脱欧”令企业焦虑

英国高等法院22日下令英国钢铁公司执行破产清算程序，由政府官方接管人接管这一英国第二大钢铁企业。

【“仁至义尽”】

英国钢铁公司21日没有能获得政府紧急援助，进入破产程序。高等法院22日下令执行破产清算程序。破产清算期间，这家企业将继续运营。

执行法院清算命令的英国钢铁公司接管人戴维·查普曼说，当前首要任务是确保英国钢铁公司位于英格兰北部斯肯索普的工厂继续运营，确保企业“在我考虑其他经营选项期间继续与客户交易和供货”。

英国钢铁公司有大约5000名雇员，它的供应商雇用合计超过两万人。由于英国钢铁公司破产，大约2.5万人面临失业风险。

英国首相特雷莎·梅22日在议会说，政府将提供一笔资金，帮助这家企业在破产清算期间维持运营。

英国政府说，为挽救这家企业，已经竭尽所能，包括提供大约1.2亿英镑（约合1.52亿美元）贷款，帮助它支付欧洲联盟碳排放账单、避免高额罚款。

商务大臣格雷格·克拉克说，进一步提供援助不合法。“政府只能在法律允许的范围内行事，这要求对钢铁企业的任何财政支持必须以商业为基础，”他说，“我获知，依照这家企业或其他方所提建议向它提供担保或贷款不合法。”

一名消息人士告诉路透社记者，英国钢铁公司起初向政府申请7500万英镑（9100万美元）贷款，由于它的所有者格雷伯尔资本管理公司同意注入更多资金，随后调整为申请3000万英镑（3800万美元）贷款。不过，英国钢铁公司与政府21日没有能达成贷款协议，因而进入破产程序。

【行业“焦虑”】

美联社报道，英国政府就英国脱离欧洲联盟没有明确方案，触发英国制造业企业焦虑情绪。

英国钢铁工业协会总干事加雷思·斯泰斯说：“我们面临的许多挑战并非钢铁行业独有，整个制造业都迫切要求明确与‘脱欧’相关问题……由于无法解读英国与它的最大市场（欧盟）5个月内的贸易关系，规划和决策的复杂性成为噩梦。”

斯泰斯所说“5个月”，与现在与英国脱离欧盟最后期限、即今年10月底之间的时间相吻合。

英国钢铁公司与政府磋商期间，英国主要反对党工党呼吁把这家企业国有化，遭政府反对。工党副党首汤姆·沃森在社交媒体“推特”留言，说英国钢铁公司破产是“毁灭性”消息，“证明政府在产业政策方面有真空、‘脱欧’是一场闹剧”。

格雷伯尔资本管理公司经常收购经营不善的企业，2016年以象征性的1英镑价格收购塔塔钢铁英国公司一个部门，以英国钢铁公司命名，次年实现赢利。由于英镑疲软和英国“脱欧”显现诸多不确定性，英国钢铁公司2018年裁员大约400人。

格雷伯尔资本管理公司说：“3年多前，我们拯救这家当时濒临倒闭的企业，努力让它重新振作……不过，‘脱欧’相关问题构成额外打击，证明困难无法逾越。”

英国原定今年3月底“脱欧”，但政府与欧盟达成的“脱欧”协议3次遭英国议会下院否决，“脱欧”进程陷入停滞。根据英欧4月达成的协议，“脱欧”日期延迟至最晚10月31日。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)