力阻土耳其购买S-400 美媒曝美方“最后通牒”

美国媒体21日报道，美方要求土耳其方面在大约两周内取消购买俄制S-400型防空导弹系统，改为购买美制“爱国者”防空导弹系统，否则可能对土方施行制裁。

就美方发“最后通牒”，俄罗斯官员22日回应，说这种做法“不可接受”。土耳其官员说，正在准备应对美方可能施加的制裁。

【美方“不留余地”】

美国消费者新闻与商业频道以多名消息人士为来源报道，美方要求土方在6月第一周结束前取消购买S-400，改为购买“爱国者”。

上述消息人士说，美方设定的“最后期限”没有延长余地，如果土方届时没有照做，美方可能把土方“踢出”F-35型战机项目、取消向土方交付100架F-35战机、依据《以制裁反击美国敌人法》对土方施行制裁。

美国国务院一名不愿公开姓名的官员说，北大西洋公约组织成员理应购买能够融入北约武器系统的军事装备，“俄罗斯（武器）系统不符合标准”。

这名官员说，如果土方坚持履行与俄方的S-400合同，“将面临非常现实且消极的后果”。

土耳其和美国同为北约成员。北约及美方反对土方购买S-400，认定这一俄制导弹系统无法融入北约武器体系，将影响北约武器体系。美方先前多次要求土方取消购买S-400，威胁施加制裁、暂停向土方交付F-35战机零部件并暂停F-35项目合作，但土方不为所动，坚持履行与俄方合同。

【土方“应对冲击”】

就美方制裁威胁，土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔说，土方正在准备应对美方可能施加的制裁。

土耳其阿纳多卢通讯社22日报道，阿卡尔21日晚告诉媒体记者，购买S-400仅为满足土耳其的国防需求，这份正常的双边协议不构成威胁。

阿卡尔反对美方将S-400合同与F-35项目关联。他说：“F-35项目中，没有一条规定注明，如果购买S-400，将被逐出（项目）合作伙伴之列。”

他说，土方已经派遣数名军方人员前往俄罗斯，接受与S-400相关的培训。

他同时披露，土方正在与美方继续磋商购买“爱国者”事宜，美方向土方开出新“价码”，涉及价格、联合生产、技术转让等方面，双方对话取得一定进展。

“爱国者”的售价高于S-400，土方曾经多次抱怨西方国家武器系统价格太高。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安18日说，购买S-400已成定局，将与俄方磋商联合生产S-500防空导弹系统。

【俄斥“恶意竞争”】

就美方向土方下达“最后通牒”，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫22日回应，说美方的做法“不可接受”，“完全负面”，俄方支持土方继续履约的立场。

“我们支持由埃尔多安所领导土耳其领导层发表的多项声明，即S-400合同已成定局，已经生效，”他说，“这一合同将得以继续履行。”

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫4月12日说，美国无力在国际经济领域诚实竞争，而搞恶意竞争，经常诉诸单方面和超地域适用的制裁，“这样的例子有很多”。

他当时提及“北溪-2”天然气管道项目和S-400合同，说美国“威胁”同样是北约成员的土耳其，“因为安卡拉决定购买俄制武器，以巩固国防能力”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)