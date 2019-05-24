英议会领袖辞职 首相特雷莎·梅在位时日无多？

英国议会下院领袖、政府重要阁僚安德烈娅·利德索姆22日晚辞职，理由是她无法向议会提交自己不认可的《退出协议法案》。

利德索姆离开让首相特雷莎·梅的权威遭遇重创。特雷莎·梅一天前就退出欧洲联盟所提新方案激发强烈反弹，英国朝野认定她在首相府时日无多。

不过，特雷莎·梅拒绝立刻卸任或放弃向议会提交法案，坚持推动“脱欧”进程。

【不是“脱欧”】

路透社报道，利德索姆属于执政党保守党内坚定支持“脱欧”一派，原定23日向议会提交旨在赋予“脱欧”协议法律协力的《退出协议法案》，以便议员们在6月3日开始的一周审议和表决这份文件。

但利德索姆22日晚致信特雷莎·梅，说“不再相信我们的方法能实现”2016年全体公民投票结果，即英国“脱欧”。她“一直认为二次公投具有危险的分裂性”，因而“不支持政府有意促成这一让步”。

“没人比我更希望你成功，”利德索姆写道，“但我现在强烈要求你为国家、政府和党派利益作出正确选择。”她当晚告诉媒体记者，特雷莎·梅21日提议的“脱欧”新方案包含她“无法支持的内容，那不是‘脱欧’”。

特雷莎·梅回应时感谢利德索姆的“激情、动力和忠诚”，对她的辞职表示“遗憾”和“失望”，但不认同利德索姆对政府策略所作评价，坚称将致力于实现民众以公投方式作出的“脱欧”决定。

她当天早些时候在议会接受两个多小时质询，恳请议员们支持《退出协议法案》。

美联社报道，特雷莎·梅承认可能很快卸任，说“另一位首相迟早”会面对国会，但“我们在议会下院的职责是作出而非逃避决策”。“因此，我会把决策权交予下院。这是我的职责，也是我们唯一能实现‘脱欧’的方法。”

首相府宣布，24日将公布《退出协议法案》文本，原定审议和表决日程不变。

【再遭“逼宫”】

保守党和工党等党派对特雷莎·梅21日提出的新方案不买账。利德索姆辞职进一步深化“脱欧”危机并动摇特雷莎·梅的权威。英国广播公司23日报道，更多阁僚可能步利德索姆的后尘。

特雷莎·梅先前承诺在《退出协议法案》接受表决后给出卸任时间表。然而，多家媒体预期，她可能无法坚持那么久。

保守党温和派议员汤姆·图根达特、工党主席伊恩·莱弗里和苏格兰民族党党鞭伊恩·布莱克福德22日认定特雷莎·梅到了“走人的时候”。

监督党首竞争的保守党议员组织“1922委员会”22日下午召开会议，商讨是否修改规则，提前对特雷莎·梅发起不信任投票。

就会议结果，多家媒体说法不同。彭博社报道，两名消息人士披露，“1922委员会”没有同意修改规则。委员会主席格雷厄姆·布雷迪宣布，他24日将与特雷莎·梅会晤。委员会执行委员随后将商讨下一步方案。

英国广播公司报道，委员会成员当天就是否修改规则投票并封存表决结果。如果特雷莎·梅不同意6月10日以前辞职，委员会就公布表决结果。

英国《泰晤士报》23日以消息人士为来源报道，特雷莎·梅24日可能宣布卸任，在保守党经两阶段选举产生新党首以前暂时留任首相。（海洋）（新华社专特稿）

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