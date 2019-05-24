配套设施跟不上　美国边境移民安置站暴发流感

美国拘禁从墨西哥入境的大批非法移民，但安置、卫生等配套设施跟不上，构成公共卫生威胁。美国媒体22日报道，得克萨斯州靠近美墨边界的一个移民安置站暴发流感，32名移民流感检测呈阳性。

流感暴发后，美国政府关闭这个位于得州麦卡伦的安置站，派遣清洁人员对建筑消毒并打算不久重新开放。曾关押在那里的一名16岁危地马拉男孩因流感死亡。

危地马拉男孩卡洛斯·埃尔南德斯13日非法越境后被关押在这个由仓库改建的安置站里。埃尔南德斯和其他数百名移民置身围栏内，晚上在垫子上入睡。埃尔南德斯19日确诊流感，20日早晨死亡。

美国边防巡逻队一名不愿公开姓名的官员说，感染流感的移民在一个较小的安置站接受隔离。

中美洲国家大批民众为逃离贫困和暴力犯罪举家涌向美墨边境，寻求入境美国。2018年10月至今年4月，将近29.3万无人陪伴的儿童和拖家带口的移民在美国南部边境遭拘禁。这一数字是上一年同期的近四倍。

美国边防收押机构因而爆满。美国官员说，移民拘留体系运行已超过“极限点”。

美国边防巡逻队和媒体发布的照片显示，在部分边防站，非法移民睡在小小的行军帐篷里或直接睡在草地和过道。

埃尔南德斯是没有父母或合法监护人陪伴的未成年移民。美国联邦法律规定，无人陪伴的未成年人要在关押3天内转至由美国卫生与公众服务部运营的看管机构，但埃尔南德斯实际受到6天关押。（王雪梅）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)