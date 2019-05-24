美国新墨西哥州又有两县拒绝“接盘”非法移民

美国新墨西哥州又有两个县拒绝“接盘”非法移民，反对联邦政府为缓解南部偏远社区所承受的压力而向别处转移非法入境人员。

路透社22日报道，新墨西哥州谢拉县前一天晚上通过决议，反对在他们的社区安置非法移民，呼吁总统唐纳德·特朗普封锁边界。

谢拉县政府经理布鲁斯·斯温格尔说：“我们首先得照料退伍军人、老人、居民……我们是一个非常穷的县。”

美国移民数据网显示，谢拉县家庭年收入中位数不足3万美元，贫困率达21%。

林肯县议员汤姆·斯图尔特说，这个位于谢拉县以东的县同样通过决议，拒绝安置非法移民。“我们预算紧张，必须把精力集中投入在建的一家新医院，”他说，“只要继续把（美国）公民的福利沿用至非法移民，后者将不停地涌入。”

新墨西哥州奥特罗县本月2日决定拒收非法移民。县议会议长库维·格里芬认为，美方安置中美洲非法移民向其他考虑离乡的人传递错误信息，可能加剧边境危机。“如果大家开始在停车场喂鸽子，镇上所有的鸽子很快都会来。”

从墨西哥穿过墨美边界的非法移民数量创纪录，导致美国西南边境拘押设施、庇护所不堪重负。入境管理部门不得不用大客车把一些人送到附近城市，甚至用飞机把他们送往加利福尼亚州。

新墨西哥州拉斯克鲁塞斯市自4月12日以来接收6000多名非法移民；人口大约1.4万的德明市每天接收300至500名非法移民。

共和党籍总统特朗普声称美国边境面临安全危机，但新墨西哥州民主党籍州长米歇尔·卢汉·格里沙姆不买账，主张提供人道主义援助。

新墨西哥州一些县不想与安置非法移民扯上关系。不少县政府官员说，格里沙姆的做法恐怕会让边境危机变得更糟。（陈丹）【新华社微特稿】

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