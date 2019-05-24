政党稳赢议会选举 莫迪连任总理“板上钉钉”

印度人民院、即议会下院选举计票23日上午开始，现任总理纳伦德拉·莫迪领导的印度人民党及其盟友截至当天下午所获议席稳超300席。

执政联盟锁定胜局之际，人民党一党所获议席超过272席，即组阁所需议会多数席位的“门槛”，意味着莫迪连任总理“板上钉钉”。

【没有悬念】

选举投票4月11日开始、5月19日结束，分七个阶段，持续将近六周。印度选举委员会当地时间23日上午8时开始计票。两个小时后，按照印度媒体的说法，“早餐还没有吃完”，人民党为首的全国民主联盟“收入”超过300个席位。

据“今日印度”电视台网站实时更新的各选区计票结果，截至北京时间23日晚6时，全国民主联盟赢得至少340席；主要在野党国民大会党主导的团结进步联盟获得至少90席；地区性政党联盟“第三阵线”和其他政党争得大约100席。

这一趋势与投票结束次日多项投票站出口民意调查所获结果大体一致。

人民院设545个席位，两席由总统任命，543席由直接选举产生，获得超过半数席位的政党或政党联盟推选总理、组建内阁。不过，这次选举中一个选区的候选人涉嫌“花钱买票”，投票取消，超过8000名候选人实际竞争542个议席。

印度注册选民将近9亿，大约6亿人参加投票，动用大约4000万台电子投票器，小部分选民使用纸质选票。选举委员会说，使用电子投票器可以有效预防选举舞弊。

【提前庆贺】

正式计票结果最早23日晚发布。莫迪内阁的外交部长苏什玛·斯瓦拉杰率先在社交媒体“推特”宣布人民党获得“巨大胜利”。

在首都新德里的人民党总部门前，身穿人民党标识色橙色服装的支持者们欢呼胜利，放烟花、高呼人民党口号、把莫迪和人民党主席阿米特·沙阿的人形立牌扔向天空……

民主党、平民党等较小党派的领导人向莫迪和人民党主席阿米特·沙阿祝贺。亲人民党媒体写道“莫迪旋风重现！”

莫迪5年前引领人民党夺得282个议席，结束1984年以来没有一个单一政党夺得议会多数的局面。这次，人民党再次独得多数，可能超过290席。

另一方，面对“今日印度”电视台镜头，北部旁遮普邦政府首席部长、国大党高层成员阿马林德尔·辛格承认：“这一仗我们输了。”

国大党独得超过50席，显现这一老牌大党从2014年选举仅获44席的惨败中略有恢复。党首拉胡尔·甘地现年48岁，是印度独立以来最显赫政治家族尼赫鲁－甘地家族的第四代成员，家族资本是他竞逐政坛的最大“法宝”。

只是，5年间两次选举显示，比拉胡尔·甘地大20岁的莫迪如日中天。这次选举巩固人民党在议会的优势地位；同时，“基层国大党”等新兴地区性政党的联盟与国大党及其盟友旗鼓相当，国大党要恢复往昔荣耀不容易。

【选择“强势”】

印度股票市场两大旗舰指数23日上午猛涨，显现市场对莫迪预期连任总理、有望延续现行经济政策的积极反应。孟买敏感指数(Sensex)上升2%，首次突破4万点；Nifty指数涨幅超过2%，跨过1.2万点，同样创下新高。

邻国巴基斯坦对印度选举初步计票结果反应谨慎。

巴基斯坦军方23日宣布，已经完成一枚“沙欣”II型地对地弹道导弹的发射测试。声明没有直接提及印度，只是说这一新型导弹有能力携带常规弹头和核弹头、攻击1500公里以外目标，“满足巴基斯坦为维护地区稳定而保持威慑力的战略需要”。

莫迪在竞选过程中打“国家安全”牌，在今年早些时候印巴边境争议地区冲突中表现强硬。

另一方面，相比其他党派，莫迪和人民党注重使用社交媒体与选民交流。依托印度庞大人口基数，莫迪的“推特”粉丝数量居全球第二高。

服装设计师桑迪普·维尔马39岁，告诉美联社记者，他不是人民党的铁杆支持者，但最近两次选举投票支持人民党，理由是：“像印度这样的国家需要一个有决断力的领导人，大家在拉胡尔·甘地身上没有看到这一点。莫迪以外，没有人可选。”（沈敏）（新华社专特稿）

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