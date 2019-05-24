中国已有11家航空公司向波音提出索赔

继中国东航、国航、南航和厦航向波音公司提出索赔后，山东航空、深圳航空、昆明航空、海南航空、福州航空、祥鹏航空、奥凯航空7家航空公司23日已陆续确认，就波音737MAX停飞以及前期订购的737MAX延迟交付造成的损失提出了赔偿要求。

截至中新社记者发稿时，涉事波音737MAX停飞的12家中国航空公司，除九元航空外，已有11家向波音提出索赔。

印尼狮航和埃塞俄比亚航空公司的波音737MAX飞机先后于2018年和2019年接连发生坠机空难。今年3月11日，中国民用航空局宣布，为确保中国民航飞行安全，中国运输航空公司暂停波音737MAX飞机的商业运行。

据统计，中国共有96架波音737MAX受此影响停飞，大约占其飞机的4%。其中，国航15架、南航24架、东航14架、海航11架、厦航10架、深航5架、山航7架、祥鹏航空3架、奥凯航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

据悉，在山东航空停飞的7架波音737MAX机型中，有5架为2018年交付，2架为今年2月和3月刚刚交付。

作为波音客机的最新机型，中国航空公司后续订购的窄体机中很大一部分是737MAX型号。按原计划，国航今年内还要引进22架737MAX。

有业内分析人士认为，上述航空公司的损失包括原有航线停飞造成的直接营业损失以及为弥补航线缺口调用其他飞机导致的成本等，每家航司索赔金额或达千万美元及以上。

在航班淡季，737MAX停飞对航企和市场的影响尚不明显，但6月份旺季到来后，如果问题还未得到解决，中国航空运力增量会明显受到制约。

对于恢复波音737MAX运行的时间，中国民航局此前给出了先决条件：查明飞机设计的适航符合性和确保有关安全措施得到贯彻落实，并与事故调查结论密切关联，以事故调查官方结论为依据，充分评估飞机有关设计和改进等。(王庆凯)

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)