美国考虑向中东增兵一万 应对伊朗“潜在威胁”

多名美国政府官员22日披露，五角大楼将向白宫递交增兵中东方案，考虑增派至多1万军人，以应对伊朗所谓“潜在威胁”。

伊朗伊斯兰革命卫队一名高级指挥官说，伊朗人民显现抵抗和牺牲精神，美国不敢打伊朗。

【为防御】

多名不愿公开姓名的美国官员告诉媒体记者，国防部定于美国东部时间23日上午向白宫递交增兵中东方案，至多增派1万名军人。

这些官员说，不清楚白宫是否同意增派1万人，还是增派其中一部分。拟增派的是防御性部队，增兵不是为应对伊朗“新威胁”，而是强化美军在中东地区的防卫态势。军方讨论涉及追加部署“爱国者”导弹防御系统、军舰以及加强对伊朗的监视。

路透社报道，美军中央司令部提出向中东增派5000军人的需求，国防部正在考虑。

五角大楼和美军参谋长联席会议拒绝回应媒体报道。

美联社解读，如果美国决定增兵中东，意味着总统唐纳德·特朗普转变态度。先前，他多次强调要减少美国在中东的驻军。

美国与伊朗之间的紧张局势近来持续升级。本月初以来，美国先后向海湾派出航空母舰打击群、战略轰炸机特遣队和“爱国者”反导系统，以受到与伊朗支持的伊拉克什叶派民兵组织相关联的威胁为由，下令撤离驻伊拉克使领馆非必要人员。

【受质疑】

美国媒体预期，如果政府决定增兵中东，将再次引起国会质疑。

美国一直没有说明所谓伊朗潜在威胁的详情，只是说威胁最初涉及装载在伊军快艇上的导弹。美国官员本周说，那些导弹已在伊朗海岸附近卸载，但其他海上威胁仍然存在。

美国国会不少人要求政府澄清对伊朗政策，质疑政府到底是在回应所谓伊朗新的重大威胁，还是让局势不断升级，以致可能导致战争。

一些政府高级官员21日在国会参众两院闭门吹风会上向议员解释美方针对伊朗举措的缘由，说美方寻求威慑、而非挑衅伊朗。代理国防部长帕特里克·沙纳汉会后接受媒体采访，说伊朗对美威胁程度仍然不小，但国防部采取的威慑举措已经让伊朗方面暂时不敢袭击美国人。

一些民主党人说，特朗普应该为“激怒”伊朗承担责任。去年，美国宣布退出伊朗核问题全面协议，逐步恢复制裁。在民主党人看来，这名共和党籍总统没有制定连贯的对伊朗政策。

“我没有看到任何明晰的战略，”民主党籍众议员、前中央情报局官员阿比盖尔·斯潘伯格说，政府最近涉及伊朗的许多言论“令人深感不安”。

【“不敢打”】

伊朗半官方媒体法尔斯通讯社22日报道，伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官吴拉姆－阿里·拉希德说，美国及其追随者不敢打伊朗。

按照拉希德的说法，由于“伊朗人民和青年的抵抗和牺牲精神”，“美国及其西方和地区盟友不敢对我们国家发动面对面的军事攻击”。

伊斯兰革命卫队指挥官阿里·法达维当天早些时候说，这支伊朗精锐武装力量和伊朗国防军完全控制霍尔木兹海峡以北的海湾水域。对美国军舰在这一地区的动向，伊朗军队和伊斯兰革命卫队“尽在掌控中”。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼的顾问赫萨梅丁·阿什纳借助社交媒体“推特”对美国国务卿迈克·蓬佩奥隔空喊话，指认美国在中东的军事部署是蓄意挑衅。

阿什纳写道，美国把军舰派到这一海域是“威慑”。“那是挑衅，迫使伊朗展示自己的威慑，而你们却称之为挑衅。”他认定，这是美国制造的恶性循环。（王雪梅）（新华社专特稿）

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