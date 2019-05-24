IMF：因关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担

人民网华盛顿5月23日电（记者 吴乐珺）当地时间23日，国际货币基金组织（IMF）发布报告称，中美贸易紧张局势对两国消费者及许多生产商均造成负面影响，因关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担，部分关税已转嫁给美国消费者。

报告认为，关税导致中美贸易减少，但双边贸易逆差基本没有变化，近来的紧张局势升级可能会严重挫伤商业和金融市场情绪，扰乱全球供应链，进而危及2019年全球增长的预期复苏。

报告分析了关税对两国消费者及生产商的影响。对消费者而言，因关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担，部分关税已转嫁给美国消费者，如对洗衣机加征的关税，其余部分则由进口商通过降低利润率吸收，而进一步提高关税则可能会同样地转嫁至消费者。而对生产者来说，受贸易转移及贸易商品价格市场分割两个因素作用，受关税影响的美国和中国生产商以及使用这些商品作为中间投入的生产商是潜在的输家。

IMF认为，如果近期宣布的中美两国新加征关税的额外影响扩大到中美之间的所有贸易，预计短期内将使全球 GDP下降三分之一个百分点，其中一半影响来自商业和市场信心效应。此外，如不能解决贸易分歧以及其他领域贸易争端进一步升级，例如，涉及若干国家的汽车行业，则可能会再次削弱商业和金融市场情绪，对新兴市场债券利差和汇率产生负面影响，并导致投资和贸易增长放缓。

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