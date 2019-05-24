人民网柏林5月23日电 （记者 花放）当地时间5月22日，以“熊猫家园，美丽四川”为主题的“中国四川—德国文化旅游推介会”在柏林举行。

四川省委书记彭清华在推介会致辞中表示，德国是一个旅游资源非常丰富的国家,不仅有迷人的自然风光,而且有众多的名胜古迹；而四川是中国的文化旅游大省，素有“天府之国”的美称，孕育出许多奇特的自然和人文景观。他诚挚邀请德国各界朋友到四川走一走、看一看，感受巴蜀文化、体验民俗风情、品尝当地美食。

中国驻德国大使吴恳指出，自2017年中德高级别人文交流机制建立以来，两国人文交流和旅游合作热度不断上升。此次推介会为双方进一步加强交流合作搭建了一个良好的平台，有助于促进两国人文交流和旅游合作。

德国外交部国务部长明特菲林强调了中德两国地方合作的重要性，她表示，地方合作可以不断拉近中德两国民众之间的距离；德国北威州联邦、欧洲和国际事务国务秘书施派希则指出，自四川省和北威州建立友好省州关系以来，双方高层交往密切，各领域的合作成果丰硕。

共有200余位中德各界人士参加了本次推介会，期间，与会嘉宾共同观看了四川省旅游宣传片、欣赏了传统民乐舞蹈表演和精彩纷呈的川剧“变脸”，感受了四川文化的独特韵味。

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