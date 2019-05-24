商务部新闻发言人表示

反对美动用国家力量打压中国企业

据新华社北京5月23日电 （记者于佳欣）针对近期美国对华为等中国企业的限制性措施，商务部新闻发言人高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上表示，美方动用国家力量打压中国企业，不仅严重破坏两国企业间的正常商业合作，而且对全球产业链、供应链安全构成严重威胁。

“中方反对任何国家泛化国家安全概念，反对动用国家力量对合规经营的中国企业进行打压。”高峰说，希望美方保持理性，纠正这样的危险做法。

针对美方近期宣布将对多个中国企业和个人实施制裁，高峰表示，美方频频使用“长臂管辖”措施，打压中国企业。中方一贯坚决反对任何国家依据其国内法任意制裁中国企业及个人。

“中方敦促美方停止错误做法，为两国企业开展正常的贸易与合作创造条件，避免对中美经贸关系造成进一步冲击。”高峰说，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

美方若要继续谈，就应拿出诚意

据新华社北京5月23日电 （记者于佳欣）针对有记者提问中美双方近期是否有谈判计划，商务部新闻发言人高峰23日在例行新闻发布会上表示，中方对于谈判的立场始终是明确的。如果美方想要继续谈，就应该拿出诚意，纠正错误做法。

“只有在平等相待、相互尊重的基础上，磋商才有可能继续。”他说，合作有原则，谈判有底线，中方在重大原则问题上决不让步。

高峰还表示，最近美方的一系列错误做法导致经贸摩擦明显升级，不仅严重损害中美两国企业和消费者的利益，也将对全球经济产生衰退性影响。

日前，经济合作与发展组织（OECD）下调了对全球经济增速的预期，认为贸易紧张局势已对全球经济增长造成拖累，而且将继续威胁投资和增长。国际社会对此普遍感到担忧。

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