中国品牌，风风火火闯亚洲

一加手机在印度班加罗尔发布新款手机前的快闪现场。

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日本乐购仕店内，张琦（前排右四）同中日两国同事合影。

受访者供图

《当汉服遇见世界》泰国篇

《当汉服遇见世界》土耳其篇

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5月15日，亚洲文明对话大会在北京隆重举行，亚洲各国聚焦文明交流互鉴与命运共同体的主题，凝聚亚洲发展共识，激发亚洲创新活力。中国同亚洲其他国家的经贸交流和文化沟通，中国品牌都是重要载体。中国品牌在亚洲其他国家落地生根，既开拓了自己的市场，也带动了当地的发展；中资企业内来自不同国家的员工，也成为了解彼此文化的窗口；而借助中国打造的网络文化社区，亚洲不同地域的青年人可以共赏多元文明的精彩风貌……无数案例都告诉我们：中国品牌走向亚洲，正带来越来越多的双赢效应。

中国手机品牌落地印度

带动当地产业发展

全世界哪个国家的智能手机市场增长最快？是印度。全印度哪个国家的手机品牌卖得最好？是中国。

根据市场调研机构IDC统计，2018年印度智能手机市场出货量达到1.423亿台，连续数年增长率一直保持在14%以上，成为全球前20大智能手机市场中增长最快的市场。值得注意的是，2018年印度智能手机市场份额前五名分别为：小米（28.9%）、三星（22.4%）、vivo（10%）、OPPO（7.2%）、传音（4.5%）。除了三星，剩下4个都是中国品牌，其市场份额加起来已经超过50%。而在高端手机市场，击败苹果和三星、摘得桂冠的，仍然是来自中国深圳的品牌：一加。

中国和印度，这两个亚洲人口大国，在智能手机这一新兴产业中紧密联系在了一起。

事实上，即便在2015年，印度市场的主导地位仍由三星等国际品牌与印度本土品牌占据。而中国手机品牌近年来能有如此快的发展速度，得益于两个重要因素：一个是性价比优势，另一个是本土化策略。

当中国手机品牌“登陆”印度时，发现自己面临着一个两极分化的市场：优质智能手机价格高昂，而廉价智能手机功能太少。彼时印度普通工人的月收入大致在1000元人民币左右。这意味着，谁能提供功能齐全且价格低廉的智能手机，谁就能占领印度最广大的市场。而生产高性价比的“千元机”，恰好是中国企业的擅长所在。于是，物美价廉的中国手机品牌在印度大受欢迎。

同时，摸准需求、因地制宜也是中国品牌成功的关键。比如据OPPO印度市场负责人介绍，印度用户不喜欢肤色过白，且不少印度男性用户要求自拍时胡须毛发保持清晰，针对这些特殊需求，OPPO就在自拍功能上进行了特别优化。

本土化策略的另一面是在印度设厂。今年3月，小米在印度的第7家手机工厂已建成投产，小米工厂共为当地提供了2万多个工作岗位。目前，印度销售的小米产品中，95％以上产自印度本土。一加总裁兼创始人刘作虎也表示，目前一加在印度销售的手机百分之百为印度生产。

把制造环节和供应链本土化，不仅为当地提供了就业机会、带动了当地制造业水平发展，同时也可以降低自身成本，对中印两国来说是双赢。一位业内人士告诉记者，当苹果这样的竞争对手还在采用“整机进口”模式，从而不得不支付更多关税时，中国品牌已快速转变为本地化的“全散件组装模式”，大大降低了成本，提高了自身的性价比优势。

智慧零售模式“东渡”日本

打造两国沟通桥梁

33岁的张琦是日本Laox（乐购仕）入境游事业本部东日本营业部的部长。12年前，他一个人漂洋过海从福建老家来到日本，此时的他没有想到，自己会成为中日两国企业深度融合共赢的一个参与者和见证者。

2009年，有着近80年历史的老牌日本家电零售商乐购仕一度陷入危机。要知道，在2001年时乐购仕还是日本电器量贩店的龙头企业，每年销售额达100亿元人民币。然而，由于受日本国内经济大环境整体不景气以及同业竞争日趋激烈等不利因素影响，乐购仕陷入连年亏损，门店大量关闭。

乐购仕员工正为公司命运感到绝望之际，2009年6月，中国企业苏宁宣布投资乐购仕，乐购仕成为苏宁旗下品牌。并入苏宁旗下的乐购仕随即开始了业务重组，而中国近几年非常成功的智慧零售模式也得以“东渡”日本，开始在乐购仕的发展上产生效应。如今，乐购仕的门店数从收购前的7家增长到38家，员工数增加到近4000人，年销售额从收购前的不足100亿日元增长到1200亿日元，一跃成为日本规模最大的综合免税企业，每年到店的中国游客就近300万。

向中国市场输入日本产品；在日本市场尝试中国创新模式——某种意义上，苏宁与乐购仕的“联姻”，成了促进中日沟通的一座桥梁，不仅是经贸往来，更包括文化交流。比如2018年3月，日本和食名店“KUROGI”落地上海苏宁宝丽嘉酒店，让中国顾客接触到更多、更纯正的日本饮食休闲文化。

而对于留学日本的张琦来说，两家企业的合作也让他找到了动力和方向，“我在这里工作是一件很骄傲的事，我可以让更多的日本同事去了解中国”。

工作之余，张琦经常主动邀请日本同事一起打篮球，向他们介绍中国的饮食、历史和文化。此外，他还义务当起了汉语老师，帮助日本同事学习汉语。慢慢地，张琦身边越来越多的日本同事变成了“中国迷”，对中国的方方面面都充满了好奇和兴趣，这让他非常有成就感。

如今，有越来越多的中国留学生进入乐购仕，张琦也成了这些中国同事的“前辈”。张琦觉得，在乐购仕，他和所有的中国同事就代表着中国品牌的形象。他希望在他们的努力下，更多日本人可以认识和喜欢一个真实的中国，一个真诚友善的中国。

网络社区丰富亚洲元素

搭建青年交流平台

“大家知道在B站，点播量最高的投稿视频是什么吗？”

5月15日下午，在亚洲文明对话大会的“亚洲文明传承与发扬的青年责任”平行分论坛上，哔哩哔哩（下称“B站”）董事长陈睿向在座听众提了这样一个问题。

答案是B站UP主（投稿者）“墨韵Moyun”于2014年7月上传的视频《【古筝】千本樱》。视频中，这个来自四川成都的普通中国女孩，以令人惊叹的手速，在中国传统乐器古筝上弹奏了日本流行歌曲《千本樱》。该视频吸引了众多年轻人关注和喜爱，目前总播放量已超过2000万，弹幕评论等互动交流超过80多万条，海外网友也纷纷称赞“这种跨文化的交融很和谐”。

就连陈睿自己也没想到，作为中国最大的青年文化网络平台之一，B站上的“亚洲文化元素”竟已如此丰富。据陈睿介绍，目前B站月活用户超过1亿，每月产生超14亿次的互动交流，而其中亚洲用户数约700万，UP主更是超过了2万。“这里有关于亚洲博物馆的网络公开课，有亚洲传统乐器工作坊讲座，有亚洲经典电影巡礼和配乐赏析，甚至还有如何打造亚洲流行妆容的教学视频……”陈睿说，在这片由中国企业搭建的文化社区里，不仅中国的年轻人有了创作平台，亚洲更多国家和地域的年轻人也找到了跨文化的朋友圈。

此外，B站工作人员告诉记者，“穿上汉服去旅行”是一个在年轻人中很流行的视频标签，许多UP主会身着汉服前往世界各地旅行，在感受风貌的同时与当地人进行友好的文化交流，并通过Vlog（视频博客）的形式记录下来。比如在B站拥有近80万粉丝的UP主“小豆蔻儿”，作为一名汉服爱好者，就拍摄了《当汉服遇见世界》系列视频。她身着的美丽汉服不仅在旅途中受到了亚洲友人的欣赏，也让视频观众们感受到亚洲其它地区的风土人情，收获了很好的弹幕和评论反馈。

文化因交流而丰富，因交融而多彩。陈睿乐观地表示，将来青年们对于文化产品的共同喜爱，会为多元文明传播提供更多更好的融合剂。而亚洲文明的传承与创新，也将在亚洲青年的文化交流中迎来更加美好的未来。

(责编：王仁宏、袁勃)