推进务实合作  实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

由中铁二十局承建的莫桑比克纳卡拉走廊铁路工程。

资料图片

3月28日，非洲首家鲁班工坊在吉布提揭牌。图为吉布提鲁班工坊的企业全景感知实训区内，中方人员在向学员们讲解如何运用计算机教学工具来模拟企业运营。

本报记者 吕 强摄

共建一带一路倡议将推动经济全球化下一阶段的发展

（捷克）马雷克·赫鲁贝克

共建“一带一路”倡议是过去几十年来最富创新性与前瞻性的规划之一，其对世界经济发展和区域联通的影响已经开始显现。共建“一带一路”倡议已经成为推动经济全球化进程中的重要力量，也是中国对世界和平和发展作出的重要贡献。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛向世界展示了共建“一带一路”合作带来的成果和机遇。本届论坛成果清单中包括很多合作协议，也对未来各方高质量共建“一带一路”的机制化和制度化合作进行了探索。通过这届论坛可以更明确地看到，共建“一带一路”倡议已经成为推动经济全球化进程中的重要力量，也是中国对世界和平和发展作出的重要贡献。

随着共建“一带一路”倡议的不断推进，经济全球化进程获得了新动力，呈现出许多新特点，无论对区域发展还是世界经济发展来说，都具有深远意义。

2017年1月，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表的主旨演讲《共担时代责任 共促全球发展》，全面阐述了中国对经济全球化的信心和推动经济全球化发展的方案；2017年5月，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表的主旨演讲，展现了中国切实推进全球务实合作的实践和努力。共建“一带一路”倡议描绘了宏伟蓝图。中国善于作出长远谋划，提出共建“一带一路”倡议体现了信心和勇气。

中东欧国家在亚欧大陆具有独特的地理优势。近年来，中国与中东欧国家在体制机制创新方面成效显著，双方的经济、贸易、文化合作成果丰富。未来几十年，随着中东欧国家经济的快速发展，共建“一带一路”倡议不仅将成为连接西欧与亚洲国家的纽带，还将成为连通发达国家与发展中国家的桥梁。共建“一带一路”倡议将为中东欧国家发挥这样的作用增添助力。

研究共建“一带一路”倡议逐渐成为学术界的热门课题。2018年，捷克布拉格查理大学开设了一门新课程——“‘一带一路’：源自中国的全球化项目”，并邀请中国专家来举办讲座。这是中东欧国家的大学首次将共建“一带一路”设立为一门完整系统的课程。我在课堂上介绍中国历史和中国的发展现状，从经贸、安全、文化、全球化等不同角度解读共建“一带一路”倡议给中东欧国家带来的机遇。学期结束时，我们还遴选成绩优异的学生去中国调研。选修这门课的学生非常多。我们今年计划扩大授课规模。近两年来，中国与中东欧国家围绕共建“一带一路”合作的智库和学术交流也日益增多，很多中东欧学者因此加深了对中国的认识和了解。

共建“一带一路”倡议覆盖广阔地域，是一项长远规划。中国提出的倡议和规划经常会对未来10年或数十年的情况进行展望。共建“一带一路”倡议就是这样的规划，它擘画的是亚欧大陆乃至全世界互联互通、共同繁荣的未来，将推动经济全球化下一阶段的发展，富有远见卓识。

推动共建“一带一路”需要克服各种挑战。例如，尽管中东欧地区16个国家在地理区位和社会发展上有相近之处，但各国都有自己的法律、文化和环境，经济体量也相对较小。每个国家还有各自不同的政治形势。这就要求在共建“一带一路”过程中，要在长远利益与短期利益之间找到平衡，从不同国家的实际情况出发来推进“一带一路”合作项目，寻找互利共赢的最佳契合点。

共建“一带一路”倡议是过去几十年来最富创新性与前瞻性的规划之一，其对世界经济发展和区域联通的影响已经开始显现。对广大渴求经济社会发展的国家来说，更是一次难得的机遇。我相信，共建“一带一路”倡议将对世界产生深远影响，中国也将对经济全球化的发展发挥更重要作用。

（作者为捷克科学院哲学所全球研究中心主任，本报驻波兰记者于洋采访整理）

共建一带一路倡议坚定世界各国发展信心

（埃及）南希·艾哈迈德·马姆杜

共建“一带一路”倡议给世界带来希望，坚定世界各国发展信心。共建“一带一路”的朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高。许多非洲国家积极抓住合作机遇，加快自身经济发展。埃及和中东国家对此充满期待。

习近平主席结合中国发展和国际合作大局提出共建“一带一路”重大倡议。这是应对各国共同挑战、完善全球经济治理的中国方案。

共建“一带一路”倡议给世界带来希望，坚定世界各国发展信心。正如习近平主席所说，“这条路不是某一方的私家小路，而是大家携手前进的阳光大道”。“一带一路”是一条共赢之路，相关国家共同参与，遵循共商共建共享原则，实现共同发展繁荣。通过共建“一带一路”倡议，中国与广大发展中国家分享各领域的发展经验和成果。

共建“一带一路”的朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高。许多非洲国家积极抓住合作机遇，加快自身经济发展。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛是在谋求互利共赢和高质量发展方面迈出的重大一步。期待共建“一带一路”参与国家抓住这次论坛成功举办带来的机遇，确保共建“一带一路”不断取得新进展，为沿线国家和人民带来福祉。

在进入埃及政府部门工作之前，我在跨国公司负责市场和贸易的相关调研工作。我曾访问印度尼西亚、泰国、马来西亚、韩国等国，实地考察当地共建“一带一路”情况。我也曾在北京大学国际关系学院做过课堂分享，从埃及的视角介绍共建“一带一路”倡议的内涵和意义。

埃及位于非洲北部，连接非洲、亚洲和欧洲，拥有独特的区位优势。埃中是共建“一带一路”的重要合作伙伴。随着共建“一带一路”的推进，大量中国公司来到埃及，支持埃及经济社会发展。我们在经济、贸易、基础设施建设等方面获益良多。埃及苏伊士运河走廊的开发逐步提速，与共建“一带一路”协同推进。埃及与中国找到了更多发展契合点，两国在电力能源、城市建设、卫星科技、铁路交通、文化教育等领域的合作潜能不断释放。

最近，我在认真阅读《习近平谈治国理政》这部著作。该书系统介绍了习近平主席治国理政的思想。研究中国的学者都应该认真研读这部著作。我印象最深刻的是习近平主席关于人才的论述。他强调，“我们要树立强烈的人才意识”“着力完善人才发展机制”“要用好用活人才”“要不拘一格、慧眼识才，放手使用优秀青年人才，为他们奋勇创新、脱颖而出提供舞台”。

古丝绸之路将埃及与中国紧密联系在一起。埃及是第一个与新中国建交的阿拉伯和非洲国家，也是第一个与中国建立战略合作关系的阿拉伯和非洲国家。两国同为发展中国家，振兴经济、改善民生是我们共同的发展目标，实现民族振兴、国家富强是两国共同的历史使命。

发展经验不能简单地复制、照搬，需要结合本国国情，参照现有的经验和方案，做出适合自己的选择。在这方面，中国的发展历程给世界尤其是广大发展中国家提供了借鉴。我的博士论文与产业集聚有关。我希望利用好在中国访问学习的机会，提升自己的理论水平。回到埃及后，我会结合实践，开展埃及产业集聚发展方面的探索。基础设施薄弱是制约埃及经济发展的瓶颈，参与共建“一带一路”可以提升埃及经济发展能力，中国经验和中国智慧将给我们提供指引和帮助。

共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。“一带一路”是机遇之路。共建“一带一路”关键是互联互通，要通过构建全球互联互通伙伴关系实现共同发展。埃及和中东国家对此充满期待。

（作者为埃及地方发展部国际贸易研究员，本报记者孟祥麟采访整理）

共建一带一路倡议致力于世界共同发展

（智利）乔治·海涅

共建“一带一路”倡议的目标不仅在于重新连接欧亚大陆，而且还是推动世界共同发展的庞大发展计划，给非洲、亚洲和拉美等地区国家带来加强基础设施建设和振兴能源行业的机遇。今天，共建“一带一路”已经延伸到拉美和加勒比地区，相关项目的不断推进，必将有助于双方共同发展。

日前举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛吸引了150多个国家、92个国际组织总计6000多位各界代表参会。智利总统皮涅拉等来自拉美国家的代表也赴北京参加此次论坛，凸显了拉美地区参与共建“一带一路”的热情。共建“一带一路”倡议的目标不仅在于重新连接欧亚大陆，而且还是推动世界共同发展的庞大发展计划，给非洲、亚洲和拉美等地区国家带来加强基础设施建设和振兴能源行业的机遇。

2018年1月，在圣地亚哥举行的中国—拉共体论坛第二届部长级会议通过了关于共建“一带一路”倡议的特别声明。声明认为，共建“一带一路”倡议为中国同拉美和加勒比国家开展互利合作提供新的理念，注入新的活力，搭建新的平台。目前，乌拉圭、哥斯达黎加、智利、厄瓜多尔、特立尼达和多巴哥等16个拉美和加勒比国家同中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录。

长期以来，大多数拉美和加勒比国家的经济发展都以出口导向型为主，与一些主要出口市场的距离较远，影响到一些拉美经济体商品出口的竞争力。遗憾的是，一些拉美国家没有将加大物流运输领域的投资列为优先事项。数据表明，拉美和加勒比地区是基础设施建设投资最少的地区之一，其基建投资占国内生产总值的比例略高于2.5%，明显低于东亚地区8%的水平。

目前，中国对拉美地区的投资以基础设施建设为主。这是中国具有比较优势的领域——中国企业具有资本、技术等优势，也有丰富的基础设施建设经验，有能力较好地完成基建项目。今天，共建“一带一路”已经延伸到拉美和加勒比地区，相关项目的不断推进，必将有助于双方共同发展。

巴拿马是一个典型的例子。该国是拉美和加勒比地区经济增长率最高的国家，也是人均收入最高的国家之一，其经济主要依赖运河航运、自贸区、旅游等服务业。2017年6月，巴拿马与中国建交。不久之后，巴拿马就成为拉美和加勒比地区首个同中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的国家。双方开展合作具有坚实基础。中国是巴拿马运河的第二大用户，也是巴拿马科隆自由贸易区最大的商品供应国。随着中国对拉美和加勒比地区的贸易和投资不断增加，巴拿马将成为中国商品进入拉美的门户。

中拉加强数字连接是另一个例子。近年来，南南贸易规模不断增大。然而，目前还没有一条跨越南太平洋的互联网光缆，导致亚洲与南美之间的电子通信必须绕道北美。随着亚洲和南美之间电子商务的爆发式增长，现有的光缆容量将很快耗尽。智利拥有较高的数字联通性，可成为拉美和加勒比地区与亚洲进行数字连接的门户。2016年2月，智利交通通信部与中国国家发改委签署了中智信息科技合作谅解备忘录，确定双方共同研究建设连接中国与智利的跨太平洋光缆项目。这条跨太平洋光缆有望使亚洲和拉美地区连接得更加紧密。

“一带一路”倡议是当今世界的一项重要发展倡议，吸引了来自不同地区的众多国家广泛参与。值得一提的是，它不仅对发展中国家有着强烈的吸引力，意大利等发达国家也纷纷加入共建“一带一路”。产生这种合作热情的原因很简单——“一带一路”倡议提供了一个满足当今世界许多国家发展需求的合作平台。

（作者为美国威尔逊中心公共政策研究员、智利前驻华大使，本报驻美国记者胡泽曦书面采访整理）

共建一带一路是维护多边主义的重要倡议

（法国）卡洛琳·伽拉特罗斯—卢滕贝格

“一带一路”建设项目充分考虑参与国家的需求和建议，不断进行创新，显著惠及当地民生。在促进经济全球化的层面，尤其是在推动自由贸易和投资方面，共建“一带一路”倡议将发挥重大作用，它所带来的成果令人期待。共建“一带一路”倡议也开拓了文化交往、文明互鉴的交流之路。

当前，世界格局处在不断调整和变革中。共建“一带一路”倡议作为中国向世界提供的公共产品，使亚洲、欧洲和非洲相互连接，形成一个长期、规范的经济发展网络。这种互联互通规模空前，具有深远意义。5年多来，“一带一路”建设项目充分考虑参与国家的需求和建议，不断进行创新，显著惠及当地民生。当前，越来越多国家积极地参与共建“一带一路”，希望在其中找到自己的位置，实现合作共赢。

我是法国里昂人，很高兴看到里昂成为法国境内首列中欧班列的起点。里昂至武汉的铁路运输距离只有海运的1/3，中欧班列将有效推动法中两国的贸易往来。法国一直支持以多边方式来治理世界。共建“一带一路”是维护多边主义的重要倡议。法国看好共建“一带一路”，希望参与其中。相互尊重、互惠互利、和谐对话是法中两国的共同目标。

3月24日至26日，中国国家主席习近平对法国进行了国事访问。在习近平主席此访期间，中法签署第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动了第三方市场合作基金，合力打造两国“一带一路”合作支点。第三方市场合作是法国参与共建“一带一路”的一个重要方面。法国和中国将根据市场需求，建立技术和资金互补的伙伴关系。法国希望与中国在第三国特别是发展中国家，在可再生能源、基础设施、农业、医疗卫生等领域展开合作。这不仅符合法中两国的利益，也给其他国家带来发展机遇。

在促进经济全球化的层面，尤其是在推动自由贸易和投资方面，共建“一带一路”倡议将发挥重大作用，它所带来的成果令人期待。在这方面，最有发言权的是那些已经参与其中的国家。“一带一路”合作给这些国家的基础设施建设带来了前所未有的机遇，帮助这些国家提高了生产能力。相关国家秉持共商共建共享原则，实现了互惠互利。共建“一带一路”倡议也开拓了文化交往、文明互鉴的交流之路。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办得很成功，欧盟和中国签署的一些重大项目也在不断推进落实。在共建“一带一路”框架下，欧盟采取了现实、多维度和更积极主动的做法来维护欧中经济平衡关系。随着欧中贸易和投资关系的发展调整，中国和欧盟合作推进共建“一带一路”的可能性也将变大。

我很高兴看到本届高峰论坛强调对生态环境保护的重视，并着手研究绿色丝绸之路建设的路径和方案。未来3年，中国将向共建“一带一路”国家环境部门官员提供1500个培训名额，这一做法展现了中国在环境保护方面的担当，也给相关国家带来希望。欧盟希望与中国一道，为应对全球气候变化作出更多努力，让地球变得更加绿色、繁荣。

（作者为法国“求实地缘”智库主任，本报记者李琰采访整理）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 17 版）

(责编：王仁宏、白宇)