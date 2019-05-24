贸易紧张局势将损害世界经济增长前景

新华社联合国5月21日电 （记者林远）联合国21日发布报告说，受贸易紧张局势悬而未决、多国政策不确定性和商业信心不断减弱影响，全球经济增长正经历全面放缓。

这份《2019年世界经济形势与展望年中报告》指出，受内外因素共同影响，所有主要发达经济体和大多数发展中区域增长前景都将转弱。报告预计，世界经济2019年增速将放缓至2.7%，低于年初时预计的约3%。

报告称，由于贸易摩擦得不到解决，关税越来越高，2019年世界贸易增速预期已下调至2.7%，明显低于2018年3.4%的增速。相互循环加征关税可能对发展中国家，特别是依赖出口的经济体，产生严重的溢出效应。国际贸易活动长期低迷也会削弱投资前景，并对中期生产力增长产生不利影响。

报告指出，由于增速放缓和通货膨胀势头减弱，全球主要央行均放宽了货币政策。这些调整有助于稳定全球金融市场以及促进资本流入新兴经济体。然而，长期实行宽松货币政策会加剧金融失衡，包括进一步助长债务累积，提高中期金融风险。

联合国首席经济学家艾略特·哈里斯表示，要解决当前增速放缓问题，需要采取更全面且有针对性的应对政策。而促进可持续发展的政策需要解决国内生产总值增长以外的问题，应确定更健全的经济衡量指标，适当反映不平等、不安全和气候变化等问题。

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 16 版）

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