国际社会应关注加沙地带人道主义状况

新华社加沙5月23日电 （记者杨媛媛、赵悦）联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）总干事皮埃尔·克朗恩布尔23日呼吁国际社会对加沙地带人道主义状况给予更多关注，并尽一切努力为加沙地带提供财政支持。

克朗恩布尔当天在加沙地带召开的新闻发布会上说，对巴勒斯坦难民的帮助不应停止，近东救济工程处与各捐助方保持密切联系，以继续支持加沙地带难民。

克朗恩布尔说：“我们为加沙地带居民遭受的艰难人道主义状况表示遗憾。”他表示，生活在加沙地带的超过130万巴勒斯坦难民不仅面临食物和水资源短缺，也得不到应有的尊严和稳定的生活。

克朗恩布尔重申，虽然近东救济工程处的资金缺口已达约2亿美元，但该机构将继续履行联合国赋予的职责，为巴勒斯坦难民提供服务，维护他们的尊严，直到巴勒斯坦难民问题得到公正解决。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚、黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 16 版）

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