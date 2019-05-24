据新华社开普敦5月22日电 （记者高原）南非国民议会新当选议员22日选举执政党非洲人国民大会（非国大）推举的候选人拉马福萨为南非总统。
当天，南非国民议会新当选议员在立法首都开普敦宣誓就职，并选举非国大推举的候选人莫迪塞为新一届国民议会议长。主持议员就职仪式和议长、总统选举程序的南非首席大法官莫洪恩宣布，根据投票结果，拉马福萨当选南非总统。
南非总统任期5年。按照计划，拉马福萨将于25日在行政首都比勒陀利亚宣誓就职。
拉马福萨当选后发表讲话说，他要成为所有南非人的总统，“我不会只为少数利益集团服务，而是为广大人民的利益而奋斗”。他表示将联合所有政党的力量，秉持社会公正的原则建设南非。
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