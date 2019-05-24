柬埔寨力促经济持续增长

柬埔寨是近年来东盟地区国内生产总值（GDP）增长最快的国家之一，其经济迅速发展离不开柬埔寨政府在拉动投资方面的持续努力。据柬埔寨发展理事会报告显示，2019年前4个月，柬政府批准了115个投资项目，协议投资额达40亿美元，相比2018年同期的81个项目、8.63亿美元投资额增加近3倍。2014年到2018年，柬埔寨政府共批准959个投资项目，协议投资额约230亿美元，创造了约100万个工作岗位。

在近日召开的“柬埔寨—尼泊尔投资论坛”上，柬埔寨首相洪森表示，柬埔寨政府致力于改善投资环境，减少投资者的投资成本，增强国家竞争能力。对于今年前4个月投资项目的大幅增加，洪森认为应该归功于柬埔寨社会和平安定、宏观经济持续稳定、政府对于海内外投资者的激励以及柬埔寨丰富的年轻劳动力。

洪森说，过去20年里，柬埔寨GDP保持平均7.7%的年增长率，2015年柬埔寨已从贫困国家变为中等偏低收入国家。2018年，柬埔寨GDP取得了7.5%的年增长率，超出预计，这也是今年柬埔寨能保持强劲经济增长的基础。洪森表示，目前柬埔寨正走在符合自己国情的发展道路上，有望实现政府制定的于2030年成为中高等收入国家的目标。

柬埔寨政府发言人帕西潘在接受本报记者采访时表示，拉动投资一直是柬政府促进经济增长的重要手段，政府对此十分重视。投资项目尤其是外商投资项目可以增强柬埔寨经济活力并创造大量就业。柬埔寨欢迎来自各国的投资，并将着手进一步改善投资环境。帕西潘表示，今年前4个月通过的115个投资项目中，有不少是来自中国的基建项目。“在‘一带一路’倡议大背景下，柬埔寨政府十分欢迎来自中国的投资，这对柬埔寨的经济发展非常重要。”

洪森在不久前召开的政府与私营部门对话会上说，政府已推出包括降低电费、简化出口程序在内的一系列措施以提升柬埔寨经济活力。为解决自身经济中存在的问题，保持经济中高速增长，尽快融入东盟区域经济一体化进程，2015年8月柬埔寨提出《2015—2025工业发展计划》，其主要目标是：到2025年，柬埔寨经济融入地区和国际产业链，以改变当前劳动力密集型为主的经济发展模式，力争向科技驱动型和知识型现代产业发展。根据该计划，2025年前，柬埔寨制造业在GDP中的比重将从2013年的24.1%提高到30%；另外柬埔寨将进一步促进出口产品多元化，重点发展高附加值新型工业、制造业、医药、建材、包装、家具制造等领域的中小企业。

（本报金边电）

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 16 版）

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