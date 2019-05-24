“与世界携手构建人类命运共同体”（文明互鉴 美美与共）

柬埔寨文化与艺术大臣彭萨格娜参加了日前在北京举行的亚洲文明对话大会。谈及刚刚结束的北京之行，彭萨格娜表示，自己对于习近平主席在亚洲文明对话大会开幕式上发表的主旨演讲印象最为深刻。“习主席提出有关文明互鉴的4点主张对于全人类而言都有重要意义”。

彭萨格娜表示，当今世界并不太平，单边主义、保护主义有所抬头，不同文明之间的沟通有时也会碰到障碍。因此，保持人类文明的多样性，促进不同文明之间的友好交流显得尤为重要。文明互鉴有助于推动地区和平稳定，而和平稳定又是人类繁荣与发展的基础。

“中国举办亚洲文明对话大会是非常及时且关键的。”彭萨格娜说，中国鼓励不同国家之间通过文明对话实现和平与稳定，携手迈向共同的美好未来。柬埔寨政府坚信，此次亚洲文明对话大会将使亚洲国家更加紧密地团结在一起，为全人类的幸福互相协作，此次会议的成果将激励更多人为了人类文明的未来而奋斗。

彭萨格娜表示，文明互鉴提倡摒弃零和博弈，实现共赢，共建“一带一路”正体现了这一理念。“一带一路”所涵盖的内容不仅是经济合作、基础设施建设，也是文化交流、文明互鉴。积极参与“一带一路”建设的柬埔寨人民对此有着切身的体会。彭萨格娜说，“一带一路”建设不仅让柬埔寨的基础设施得到发展，也使柬中两国文化、旅游合作取得了丰硕成果。

彭萨格娜认为，中国支持文化多样性，以避免不同文明之间的误解，推动不同文明各美其美，美美与共，对于维护世界和平与稳定至关重要。“如今，我们要继续推动文明互鉴，与世界携手构建人类命运共同体。”

（本报曼谷5月23日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 03 版）

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