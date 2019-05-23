南方共同市场中国代表处成立

人民网北京5月23日电（记者王骁波） 总部位于巴西圣保罗的南方共同市场（简称南共市）商会中国代表处23日在北京正式成立，为在“一带一路”框架下，进一步促进中拉经贸合作注入活力。南共市商会主席米盖尔·卢汉·帕莱塔、巴西工人革新党主席勒威·费德里兹和南共市商会中国代表处负责人黄文胜等出席成立仪式。

米盖尔·卢汉·帕莱塔在致辞中表示，成立南共市商会中国代表处将开启南共市各成员国与中国友好合作的新篇章。“我们愿意借助‘一带一路’倡议，为推动拉中友好合作架起桥梁，增进拉中人民福祉。”

米盖尔·卢汉·帕莱塔强调，南共市成员国的许多企业都期盼与中国加强经贸合作，南共市商会将促成各成员国与中国在基础设施、物流运输和经贸投资等方面开展深入合作。“我们欢迎中国企业和机构到拉美投资以及开展各项合作。”

正随巴西副总统汉密尔顿·莫朗在华访问的勒威·费德里兹在致辞中指出，南共市商会中国代表处的成立将让拉美国家与中国的经贸合作更加畅通。“我们期待更好地融入到‘一带一路’倡议中，让拉美与中国携手发展，共同构建人类命运共同体。”

成立仪式上，黄文胜从米盖尔·卢汉·帕莱塔手中接过南共市商会中国代表处负责人的任命书。他对媒体表示，南共市商会中国代表处将大力推动中拉在国际金融、国际贸易、基础设施建设、文化交流等方面的交流与合作，为建设“一带一路”添砖加瓦。

南共市是拉美地区重要区域性经济合作组织，1991年由阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭4国发起建立，目前成员国均是发展中国家，人口近3亿，经济总量居全球第五位。

(责编：刘叶婷、杨牧)