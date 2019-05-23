美方希望重回谈判桌 外交部:必须要抱有诚意

人民网5月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应南非共和国总统拉马福萨邀请，国家主席习近平特使、全国人大常委会副委员长、民建中央主席郝明金将赴南非行政首都茨瓦内出席于5月25日举行的拉马福萨总统就职仪式。

应国务委员兼外交部长王毅邀请，古巴共和国外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚将于5月28日至30日对中国进行正式访问。

应国务委员兼外交部长王毅邀请，柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣布拉索昆将于5月30日至6月1日对中国进行正式访问。

问：近来不断出现一些有关外国企业因美国政府限制措施采取对华为公司“断供”的报道。先是有报道说英国、日本等国的一些通讯企业日前终止或推迟了与华为的合作。但昨天我们又看到，德国英飞凌公司、日本松下集团都发表声明澄清涉及他们的谣传，声明并未停止向华为供货。英国电信运营商EE公司也重申，将继续在本国5G建设中使用华为设备。华为发言人表示，一些国际合作伙伴受到了美国的政治压力，但华为对克服困难、持续发展充满信心。对上述情况你有何评论？

答：可能你也注意到，前两天华为创始人任正非先生接受媒体采访的报道在中国国内外都引起了广泛好评。大家从华为方面表现出的开放、坚毅与气度就能够看到，心胸有多大，天地就有多大。

你刚才引述的一些华为合作伙伴迅速澄清所作的表态，再次表明任何国家的企业都不会罔顾切身利益、轻易盲从他国出于一己私利的政治调度。事实上，绝大多数国家都对法国阿尔斯通公司的前车之鉴记忆犹新，对美国政府动用国家力量打压他国企业、干扰市场运行、阻挠他国互利合作的行径始终保持着高度警惕。

中方会继续支持包括华为在内的中国科技企业深化对外合作，这既有利于企业间的互利共赢，也有利于推动世界科技进步和经济发展。我愿再次重申，我们希望世界各国都能够继续为中国企业投资运营和开展合作提供公平、公正、稳定、可预期的营商环境，相信这也符合所有国家自身的根本和长远利益。

问：你刚刚提到习近平主席特使将赴南非出席拉马福萨总统就职仪式。请问中方对拉马福萨先生当选新一届南非总统有何评论？

答：中方对拉马福萨先生当选新一届南非总统表示诚挚的祝贺，习近平主席已向拉马福萨总统致贺函。我们相信，在拉马福萨总统和非国大政府的领导下，南非人民将在国家发展建设事业中不断取得更大成就。

南非是中国的全面战略伙伴。中方高度重视发展中南关系，愿同南非新一届政府一道努力，全面深化两国各领域友好交流与合作，更好地造福两国和两国人民。

问：第一个问题，据坦桑尼亚官员称，由中方在当地筹建的一项大型港口项目陷入了停滞，并称中方存在不公平的行为。请问中方是否知情，对此有何评论？第二个问题，据美国方面消息，本周三，两艘美舰穿越台湾海峡，请问中方对此有何评论？

答：第一个问题，我看到了相关报道。大家也知道，基础设施落后和资金缺乏是制约非洲自主发展的一个主要“瓶颈”。作为非洲国家的朋友与伙伴，中方在力所能及的范围内持续开展对非基础设施和投融资合作，同时和非方共同做好项目可行性研究，确保项目的经济社会效益和可持续发展。中国政府会继续支持中国企业根据市场化原则参与你所提到的坦桑尼亚港口等基础设施建设。

第二个问题，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，已就此向美方表达关切。台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成消极影响。

问：近段时间接连有报道称，华为、大疆、海康威视等中国科技企业面临来自美国的技术供应限制措施。外界普遍猜测这是美方加大向中方施压的手段。与此同时，美财长姆努钦又表示，美对与中方举行新一轮磋商持开放态度，希望美中能重回谈判桌。在当前情况下，中方对继续进行中美经贸磋商的可能性持何看法？

答：我们注意到有关报道。我们多次说过，中方对话的大门是敞开的，但磋商要有意义，就必须要抱有诚意。一个好的协议必须建立在相互尊重和平等互利的基础上。所以，我们希望美方对“重回谈判桌”的态度是认真的。

美国出于政治目的、动用国家力量无端打压中国科技企业，严重影响全球科技发展与合作，也损害了相关国家企业的切身利益，不会得到国际社会的认同和支持。美方有关行为显然也不利于为磋商营造一个良好的氛围和环境。

问：据报道，美国参议员卢比奥计划于当地时间周四提交一份关于南海东海制裁议案，建议对参与南海岛礁建设的有关中国公司和个人施行制裁，中方对此有何回应？

关于你提到的美方有些人的所谓提案，中方在南海、东海等问题上的立场是一贯、明确的。中国在南海自己领土上进行岛礁建设完全是主权范围内的事。你所说的有关议案违反有关国际法和国际关系基本准则，中方坚决反对。我们敦促美方不要推动审议相关议案，避免给中美关系带来新的干扰。

问：据报道，巴基斯坦外长库雷希与王毅国务委员兼外长在比什凯克出席上海合作组织外长理事会会议期间举行了双边会见，就共同关心的国际和地区问题交换了意见。你能否提供更多信息？

答：昨天，王毅国务委员兼外长在比什凯克出席上海合作组织外长会议期间会见巴基斯坦外长库雷希，中方已经发布了消息。

此次会见中，双方一致认为，中巴全天候战略合作伙伴关系在共建“一带一路”进程中得到进一步深化和弘扬。双方一致同意共同落实好伊姆兰·汗总理来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间两国领导人达成的重要共识，继续密切高层交往，深化务实合作，推动中巴关系在复杂多变的国际形势下取得新的发展。

正如你所说，双方还就共同关心的重要国际和地区问题进行了深入探讨。比如在反恐问题上，双方一致同意要进一步加强在双、多边范畴内合作。同时，两国外长还就阿富汗问题深入交换了意见，围绕如何更好维护地区和平稳定达成了很多重要共识。

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