多家外企声明未停止向华为供货 外交部评价

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在5月23日外交部例行记者会上，有记者问：近来不断出现一些有关外国企业因美国政府限制措施采取对华为公司“断供”的报道。先是有报道说英国、日本等国的一些通讯企业日前终止或推迟了与华为的合作。但昨天我们又看到，德国英飞凌公司、日本松下集团都发表声明澄清涉及他们的谣传，声明并未停止向华为供货。英国电信运营商EE公司也重申，将继续在本国5G建设中使用华为设备。华为发言人表示，一些国际合作伙伴受到了美国的政治压力，但华为对克服困难、持续发展充满信心。对上述情况你有何评论？

陆慷：可能你也注意到，前两天华为创始人任正非先生接受媒体采访的报道在中国国内外都引起了广泛好评。大家从华为方面表现出的开放、坚毅与气度就能够看到，心胸有多大，天地就有多大。

你刚才引述的一些华为合作伙伴迅速澄清所作的表态，再次表明任何国家的企业都不会罔顾切身利益、轻易盲从他国出于一己私利的政治调度。事实上，绝大多数国家都对法国阿尔斯通公司的前车之鉴记忆犹新，对美国政府动用国家力量打压他国企业、干扰市场运行、阻挠他国互利合作的行径始终保持着高度警惕。

中方会继续支持包括华为在内的中国科技企业深化对外合作，这既有利于企业间的互利共赢，也有利于推动世界科技进步和经济发展。我愿再次重申，我们希望世界各国都能够继续为中国企业投资运营和开展合作提供公平、公正、稳定、可预期的营商环境，相信这也符合所有国家自身的根本和长远利益。

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