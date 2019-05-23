中哈经贸关系发展彰显两国合作巨大空间

人民网北京5月23日电（杨倩） 5月21日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在北京举行的新闻发布会上，向媒体介绍了两国在各领域的合作成果。 努雷舍夫指出，中国是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴之一，哈中双边贸易额逐年增长。根据中国海关总署数据， 2018年双边贸易额达到198.8亿美元，而1992年这一数据为4.32亿美元。

能源合作进一步拓展

努雷舍夫介绍，中哈两国能源合作是经贸合作的主要领域之一。得益于阿塔苏——阿拉山口石油管线和哈中天然气管道等重要能源线路，哈对华油气供应量在逐年提升。根据中哈两国油气企业签署的五年期合同，自2019年起，哈萨克斯坦对华天然气出口量增至100亿立方米。

此外，中国公司还参与了哈萨克斯坦国内的能源项目，比如阿特劳州天然气化工工厂、阿拉木图钢管厂和阿克托别州移动钻井平台工厂。

陆海联运通道见成效

哈中物流领域的合作前景广阔。努雷舍夫介绍，在铁路联运方面，目前双方有两条过境通道——多斯特克-阿拉山口和阿腾科里-霍尔果斯，年货运量可达4000万吨。近年来，过境哈萨克斯坦中欧班列的货运量年增幅达1.5-2倍。大使介绍，根据哈方数据，2018年，中欧班列56%的集装箱铁路运输都过境哈萨克斯坦。

公路运输方面，“西欧——中国西部”国际公路线路已完工并投入运营。

海运方面，中哈连云港物流基地的货物转运量也在增加。

产能和投资合作繁荣发展

努雷舍夫称，两国在产能和投资领域的合作项目进展顺利，其中包括55个合作项目的投资超过273亿美元。

近年来，阿斯塔纳国际金融中心的成立为两国金融投资合作开辟了新方向。目前，中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国建设银行已在中心开设了代表处或分公司。

着力扩大对华农产品出口

随着中国消费者对绿色有机农产品的需求的不断提高，很多国家看到了中国市场的商机。努雷舍夫称，哈萨克斯坦计划扩大对华农产品的出口。为此，双方进行了大量的前期文件准备工作。据大使介绍，2018年底，哈萨克斯坦对华小麦出口量达到56.2万吨，比2017年增长了83％。今后，哈萨克斯坦还计划向中国批量供应牛肉。

人文合作不断深化

在“一带一路”合作框架下，哈中共同落实了多种形式的教育科研项目，如高校合作、研讨会，图书互译出版等。

努雷舍夫称，目前，哈萨克斯坦在中国设有4个研究中心，分别落户上海外国语大学、北京外国语大学、大连外国语大学和西安外国语大学。2018年，哈萨克斯坦经济研究中心在杭州浙江财经大学开设。

6月9日，哈萨克斯坦将迎来总统大选。努雷舍夫强调，哈萨克斯坦将与所有合作伙伴国家保持外交政策的延续性，哈萨克斯坦新总统将继续加强哈中两国睦邻友好关系。

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)