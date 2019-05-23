高通被美国法院裁定非法竞争

美国一家地方法院21日裁定，美国高通公司利用其垄断地位非法打压手机芯片市场的竞争对手，并胁迫客户支付过高的专利费，法院要求高通重新谈判其商业授权协议。高通表示将提起上诉，其股价22日下跌近11%。

据美国媒体报道，针对美国联邦贸易委员会2017年提起的一项诉讼，加利福尼亚州北区联邦地区法院法官露西·高21日裁定，高通公司必须与客户重新谈判授权协议，必须以公平的价格向竞争对手发放专利许可，不能与苹果等智能手机制造商签署独家供应协议以阻止其他竞争对手进入市场。高通还必须在未来7年接受监督，以确保遵守指令。

高通表示将对这一裁定提起上诉。如果无法推翻这份裁定，高通可能面临美国联邦贸易委员会巨额罚款。

美国联邦贸易委员会则表示，21日的裁定是美国在一个关键经济领域促进竞争的重要胜利。

高通是全球重要的芯片供应商，但它凭借垄断地位向客户收取巨额专利授权费，并以此挤压对手生存空间。2015年和2018年，中国和欧盟曾以垄断为由，分别对高通开出60.88亿元人民币和9.97亿欧元的罚单。

当前，全球正加快部署5G网络。在英特尔公司宣布退出基带芯片领域后，高通成为唯一一家研发5G手机芯片的美国公司。今年4月，苹果与高通达成和解协议，双方将撤销全球范围内所有针对对方的法律诉讼。分析人士认为，苹果此举是为了尽快推出5G手机。目前尚不清楚这份最新裁定是否对两家公司的和解协议产生影响。

受这份法院裁定影响，高通股价22日暴跌近11%，收盘时跌至每股69.31美元。

(责编：刘叶婷、杨牧)