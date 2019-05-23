“中国旅游文化周”在意大利米兰举行

人民网米兰5月21日电（记者 孔歌）“中国旅游文化周”于5月19日至26日在意大利米兰举行，期间还举办了“中意文化旅游对话暨‘美丽中国’旅游推介会”等活动。当地孔子学院、相关业界人士以及来自中国的多个省市自治区的旅游部门、企业和航空公司代表等参加了此次文化周活动。

19日，文化周开幕当天恰逢 “中国旅游日”，虽然下着雨，但丝毫未影响当地民众及游客对中国文化的热情。现场舞狮、太极拳、民族乐器等文艺表演以及书法、剪纸、京剧等传统艺术的互动活动吸引了众多民众前来参观，许多人都表示愿意到中国旅游，希望能看一看中国秀丽的自然风光以及近年来中国的发展变化。

从事20多年导游工作的法布里佐·卡瓦伊艾里（Fabrizio Cavaglieri）告诉记者，他所在旅行社自成立以来，专门从事意大利人赴中国的旅游业务，如今有越来越多的意大利人都对中国的历史、文化、艺术感兴趣，也有更多的意大利游客到中国旅行。 “很多人到了中国以后都不禁感叹，中国是如此的漂亮、干净、安全”，他说，旅行社还专门设计了一条“丝绸之路”旅游线路，下个月他将再次带领意大利游客前往新疆、甘肃等省份，沿古丝绸之路领略沿途风光。

意大利龙狮运动协会负责人莫纳可·张保罗（Monaco Giampaolo）说着一口流利的汉语，他对记者表示，他小时候因为喜欢中国功夫而逐渐迷上了中国文化，2004年他专程来到中国拜师学艺，学习舞龙舞狮。他说，“我们希望能够把中国文化发扬光大，我们不仅是在意大利演出，还会去其他国家进行表演，让更多的人了解中国文化。”

“中意文化旅游对话暨‘美丽中国’旅游推介会”于20日在米兰达芬奇国家科技博物馆举行，会议聚焦意中旅游企业的机遇与挑战、中国旅游市场40年的发展与变化、金融服务与旅游业的发展等议题，约有百余位意中两国业界人士出席。

意大利农业和旅游部国际事务和礼宾负责人亚里桑德拉·普里安特（Alessandra Priante）表示，意中两国有着长达千年的友谊，文化是构成两国友谊的重要组成部分，今年3月习近平主席访问意大利更进一步密切了两国各个领域间的关系。希望有更多的中国游客来到意大利，体验意大利的历史、文化、设计、美食等诸多特色。

意大利文化活动和遗产部外事负责人罗萨娜·碧娜琪（Rosanna Binacchi）说，意中两国都拥有着非常悠久的历史和丰富的旅游资源，文化和旅游与两国人民生活密不可分。近年来两国政府在文化、旅游等领域开展了很多合作，比如近期在文化保护和打击文物走私方面，在意中两国领导人的共同见证下，意大利政府将796件套中国流失文物艺术品归还中国，体现了两国在这一领域的活跃合作与丰硕成果。

中国文化旅游推广团团长封立涛说，中意两国地处古丝绸之路的两端，相距遥远，但两国人民友好交往的历史源远流长。两大文明古国丰富的文化旅游资源，是中意发展文化和旅游合作的坚实基础。2020年中意两国将互办文化旅游年，这必将为两国文化旅游领域交流合作注入新的强大动力。

“中国旅游文化周”是中国文化海外宣传推广的品牌活动，是外国人了解中国文化的重要窗口和载体。此后，文化周还将走进意大利的蒂沃利市和西西里岛。

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