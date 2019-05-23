已有逾2万名叙利亚难民经纳西卜口岸回国

据叙利亚媒体22日报道，一批来自约旦境内阿兹拉克难民营的叙利亚难民当天经叙约边境的纳西卜－贾比尔口岸返回叙利亚。自该口岸去年重新开放以来，已有超过2万名叙利亚难民由此回国。
叙利亚通讯社援引纳西卜口岸移民中心主管马赞·甘杜尔的话报道说，为迎接难民回国，该移民中心备有大巴车和货车以协助难民返乡，同时还提供必要的医疗服务。
甘杜尔说，在收复大片领土后，叙利亚政府为帮助难民返回家园付出了很多努力。
纳西卜－贾比尔口岸是叙利亚与约旦直接贸易往来的主要通道，也是中东地区最重要的陆路口岸之一。由于叙利亚内战，约旦于2015年关闭该口岸。2018年7月，叙政府军从反对派武装手中收复该口岸。同年10月15日，该口岸重新开放，两国间人员和车辆恢复通行。
5月21日，约旦外交大臣艾曼·萨法迪在会见联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森时表示，约旦支持恢复叙利亚的稳定和安全，希望创造必要的条件使叙利亚难民尽快自愿返回家园。他指出，约旦接纳了约130万名叙利亚难民。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】