叙俄协调机构称鲁克班难民营人道状况持续恶化

叙利亚和俄罗斯的“叙利亚难民返乡”跨部门协调指挥部22日发布报告说，叙利亚与约旦边境地区的鲁克班难民营目前人道状况持续恶化，当地难民面临“灾难性”的生存条件。

叙利亚通讯社援引该报告内容报道说，占领这一地区的美国军队应为难民营内持续恶化的人道状况负责，美军的阻挠以及美军支持的武装组织的抢掠给难民撤出造成很大困难。

报告说，气温升高、食品和饮用水紧缺、医疗条件恶劣等因素，使难民营内疾病传播严重。在包括鲁克班难民营在内的叙境内两处难民营里，每天平均有7至10人死亡。

报告还说，在俄罗斯和叙利亚两国的共同努力下，至今已有近1.3万名平民从鲁克班难民营撤出。该报告敦促美国不要给难民返乡设置障碍，并呼吁联合国有关部门和人道组织提供全面的帮助。

鲁克班难民营位于叙利亚东南部的叙约边境地区，目前收容约5万名叙利亚难民。

联合国曾多次呼吁各方努力改善鲁克班难民营的人道主义状况。联合国与叙利亚红新月会已展开合作，向该难民营派出两支人道主义救援车队。叙利亚和俄罗斯开设了人道主义通道，供该难民营难民撤离到叙其他地区。

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