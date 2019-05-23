新华时评：美妄想在经贸谈判中“唯我独尊”，很不明智！

解决中美经贸摩擦，双方需要有一个平等的、有尊严的合作协议。尊重彼此核心利益和重大关切，是磋商顺利推进的底线和红线。

有事好商量、有话好好说，既是人与人之间的交往方式，又是国与国之间的相处之道。如果一方“唯我独尊”，认为自己的意见没得商量，就不可能有平等谈话。

国际贸易是市场经济的产物，是世界市场、全球化的必然结果。由于资源禀赋、发展阶段、比较优势、社会分工不同，有国际贸易就有国际贸易不平衡。

历史已经证明，贸易不平衡问题绝对不是无解的，除非有人挂羊头卖狗肉，把互利共赢的贸易问题变成你死我活的零和游戏。特别是美国个别政客冷战思维作祟，把贸易问题当借口，意图绑架贸易问题，达到其遏制中国和平发展的目的。

中国人讲“谈生意”，因为生意是谈出来的。优势互补、互通有无，谈判是解决经贸摩擦的不二法门。如果以贸易诉求包装霸权诉求，就打错了算盘。

解决经贸摩擦，应该在商言商；实现贸易再平衡，需要好好商量，不能“一口价”。妄想摆出一副“唯我独尊”的架势，迫使中国接受城下之盟，是很不明智的，注定会搬起石头砸自己的脚。（新华社记者王立彬）

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