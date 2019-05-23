华为助力英国开通首个5G服务

英国主要电信运营商之一EE公司22日宣布，5月30日会首先在英国6个主要城市开通5G服务，这也是英国首个正式启用的5G服务。该公司重申，将继续在其部分5G网络基础设施中采用华为的设备。

部分外国媒体报道称，EE部署的这个5G网络将不会使用华为的设备。EE母公司英国电信的一名发言人当天对新华社记者回应说：“正如我们此前所声明的，华为将继续为我们提供5G接入设备，这家公司依然是我们所重视的具有创新能力的设备供应商。”

据EE介绍，该公司的5G服务会首先在伦敦、卡迪夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰以及曼彻斯特这6个主要城市开通，接下来还会陆续在布里斯托尔、利物浦等另外10个城市开通。

EE表示，该公司的5G网络是基于现有的4G网络，选择新服务的用户将能同时接入4G和5G网络，即便在最拥挤的区域也能获得非常好的联网体验。

除了EE，另一家运营商沃达丰已经宣布将从7月初开始在伦敦等7个英国城市开通5G服务。沃达丰一名发言人最近在接受新华社记者采访时也说，这家运营商在英国的4G和5G网络建设中部分使用了华为设备。（记者 张家伟）

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