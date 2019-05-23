北极成大国博弈新热点

近年来，随着全球变暖、海冰消融，北极油气资源开发变得可行，船舶航行日渐便利。“寒地”变“热土”，北极的战略地位空前提高，引发全球高度关注，迅速成为各国激烈抢夺的战略新高地。

“寒地”变“热土”

今年以来，北极很“热”。除了抢占能源开采先机，北极相关国家在北极地区的军事部署也在紧锣密鼓地进行着。

美国几大军种纷纷布局北极。据美国海军协会网站报道，近日，美国海岸警卫队签订了一份极地安全巡逻舰合同，计划建造6艘极地安全巡逻舰，提供破冰保障，强化北极存在。此前，由“哈里·杜鲁门”号航母率领的美航母编队，近30年来首次进入北极圈。

俄罗斯也不甘示弱。今年4月，俄在北极地区的“三叶草”军事基地首次对外国记者开放。这不是俄罗斯第一次在北极“秀肌肉”“亮家底”。据俄罗斯《消息报》报道，今年3月，部署在北极的俄军部队装备专用装甲推土机。该推土机可以在零下60摄氏度工作和作战。这是除极地防空导弹、极地全地形车外，俄罗斯在北极第三个重要的极地设备。

不仅美俄，北极其他相关国家也纷纷拿出行动方案。加拿大政府专门设立联邦北极委员会，并计划建造8艘具有破冰能力的巡逻舰；丹麦、芬兰和挪威等其他环北极国家陆续发布北极战略，希望在北极抢占“一席之地”。

上海交通大学凯原法学院特聘教授、上海交通大学极地与深海发展战略研究中心主任薛桂芳在接受本报记者采访时表示，近年来，随着全球气候变暖，北极冰雪融化加速，北极在地缘战略、自然资源、航运及科研方面的价值日益凸显，北极“寒地”逐渐成为各国关注的“热土”。

抢占主导权

据美地质勘探局估计，除了规模庞大、品类齐全的矿产资源，北极地区的石油、天然气和煤炭潜在储量分别占全球潜在储量的13％、30％和9％。此外，从2030年起，北极地区可能因大范围融冰出现西北、东北两条北极航道，这将成为欧亚、欧美之间最短、最便捷的水上运输要道。

《日本经济新闻》刊文称，北冰洋拥有丰富的能源资源。全球气候变暖导致北极冰层减少，北极开发的空间增大。各国为了掌握主导权展开激烈竞争。

“各国争夺的核心是北极开发机遇和治理规则制定的主导权。”薛桂芳认为，除了资源和航道的利益考量，军事和安全议题也在不断扩大，北极域内国家较量的紧张度大增。

据美国海军协会网站报道，美海岸警卫队今年4月发布最新《北极战略展望》。海岸警卫队司令舒尔茨认为，在过去6年间，海岸警卫队的重点已经从安全、安保与合作向更加强调大国竞争转移。

“美俄是北极问题博弈的最主要的两方。”薛桂芳分析，从地理位置来看，北极既是俯瞰北半球的战略制高点，也是欧亚大陆和北美大陆中间的“内湖”，具有重要的战略安全价值。早在冷战时期，北极就是美苏博弈的重点地域。现在，北极又重回美俄角逐场。

纷争复杂化

“议题扩大化、主体多元化、纷争复杂化，将成为未来北极问题的主要发展趋势。”薛桂芳总结，随着参与北极事务的国家不断增加，围绕北极的力量博弈出现新态势，各利益相关方在不同议题上意见分化和重构不断加剧。

据路透社报道，日前，第11届北极理事会部长级会议在芬兰落幕。本届会议未能发表共同宣言。这是北极理事会1996年建立以来，首次未能在会后发布共同宣言。

《日本经济新闻》刊文称，制定北极资源开发规则的工作已经启动。日本、美国、中国、俄罗斯等10个国家和机构准备就公海的渔业资源成立共同管理组织。这10个国家和机构将成为北极开发的主角，他们的力量关系将左右开发的成败。

薛桂芳建议，在北极事务上，各国应秉承和平、合作、互惠和可持续的发展理念，共同制定北极保护和开发的行动准则，协商建立更加公平合理的矛盾争端解决机制，化解纷争，凝聚共识，合作共赢。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)