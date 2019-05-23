乌克兰总统签署命令解散议会

据新华社基辅5月21日电 （记者钟忠、陈俊锋）乌克兰总统泽连斯基21日签署命令解散最高拉达（议会），并确定7月21日提前举行新一届议会选举。命令说，解散议会是因为执政联盟已不存在。命令同时责成政府确保选举所需的资金及时到位。
当天早些时候，泽连斯基与乌议会领导人及议会党团代表举行了磋商。泽连斯基表示，议会应该解散，因为它得到的人民信任“太低”。
在今年4月21日举行的乌克兰总统选举第二轮投票中，泽连斯基赢得选举。5月20日，泽连斯基宣誓就职总统。乌克兰新一届议会选举原定于10月27日举行。此间有报道分析，泽连斯基领导的人民公仆党在本届议会没有议席，而解散议会、提前举行议会选举将使该党进入议会并在组阁谈判中掌握主动。
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