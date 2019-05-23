伊朗反对第三国调解伊美危机

人民网讯 伊朗政府强调，有些国家在努力调解伊朗和美国之间的危机，这没有必要，因为美国不履行它的承诺。

据半岛电视台23日报道，22日，伊朗召开了全体部长参加的内阁会议。总统办公室主任瓦埃齐会后对记者发表谈话说，“有些国家要调解伊朗和美国之间的危机，这没有必要，只要美国继续对伊朗施压，不履行他们的承诺，与美国进行直接谈判就毫无意义。”

瓦埃齐指出，此前伊拉克政府曾表示愿派代表团访问伊朗，同时派另一个代表团访问美国。他说，伊朗与伊拉克的关系很好，可以考虑伊拉克的建议，但最后由伊朗做出决定，直到现在伊拉克代表团还没到德黑兰。瓦埃齐还表示，有媒体报道说阿曼外交事务主管大臣阿拉维在斡旋伊美危机，但事实是他在伊朗访问期间，双方主要就双边关系以及地区局势进行了磋商，没有涉及伊美危机问题。

另据报道，伊朗伊斯兰革命卫队司令称，美国和它的支持者不敢向伊朗发动军事进攻，这是因为他们深知伊朗人民特别是年轻人具有顽强抵抗和牺牲精神。（安国章）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)