莫迪塞当选南非国民议会议长

南非国民议会新当选议员22日宣誓就职，并于当天选举执政党非洲人国民大会（非国大）推举的候选人坦迪·莫迪塞为新一届国民议会议长。

主持就职仪式和选举程序的南非首席大法官莫洪恩宣布，莫迪塞赢得国民议会400名议员中的250名议员支持，正式当选国民议会议长。当天，议员们选举非国大推举的所罗门·策诺利为国民议会副议长。

莫迪塞当选后发表讲话说，她将严格履行议长职责，确保不同政党的意见得到反映。她呼吁议员们 “任何时候都要保持公正”，尊重不同声音，不辜负选民信任。

南非5月8日举行大选，共有48个政党参加选举，非国大赢得57.51%的选票，保持国民议会第一大党地位。

南非议会实行两院制，由全国省级事务委员会和国民议会组成。全国省级事务委员会由90人组成，代表各省利益，由各省议会推举代表团组成。国民议会由400名议员组成，由公民按比例代表制选举，任期5年。（记者 高原）

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