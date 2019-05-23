中国裁军大使揭批美国“核透明”主张的虚伪性

中国特命全权裁军事务大使李松22日在日内瓦裁军谈判会议上发言，揭批美国“核透明”主张的虚伪性。

李松说，当前国际安全环境出现重大变化，单边主义和霸凌行径成为霸权主义新的表现形式。冷战思维回归，成为个别大国国家安全政策的根本遵循。这个国家把本国绝对优势和安全利益凌驾于国际诚信与规则之上，退出国际条约和机制，强化自身战略攻防力量建设，加剧紧张局势，挑起军备竞赛，破坏战略稳定。

李松说，国际安全环境的一个突出特点是不安全感的蔓延，特别是美国总是在强调，其他国家使其感到不安全。这个现象很奇怪。我衷心希望美国的政策制定者和有识之士能够换一个角度看待本国所处的安全环境问题。你把多少国家视为敌手，你就是在为自己制造多少个敌人，尽管有关国家很可能无意与你为敌。基于这种心态制定的国家安全战略，其本身就对国际和平与安全构成潜在威胁。

李松强调，美国反复指责中国正当合理的国防建设，要推动中国加入美俄军控协议。美国政府的高官公开宣称，中国在核力量现代化规模等问题上缺乏透明，使美方对中方核力量发展的意图产生疑问。这是典型的以己之心度人之腹。中国不是美国，中国也不会成为美国，中国奉行的不是美国的核战略及核政策。美方上述指责毫无根据，而是以其他国家为借口逃避自身理应担负的国际责任。搞中美俄三边军控谈判的前提和基础根本不存在，中方绝不会参加。

在谈到核透明问题时，李松指出，各国具备足够互信基础，尊重彼此安全关切，致力于共同安全，是实现透明的必要前提。没有这个前提，无视这个前提，透明就是虚伪的、毫无意义的透明，就会成为恃强凌弱的工具。

他强调，中国的核战略与核政策在所有核武器国家之中是最为透明的。中国坚定走和平发展道路，奉行自卫防御的核战略。中国从来没有任何见不得人的战略意图，任何国家都不会受到中国核武器的威胁。当前形势下，五核国尤其有必要积极倡导以大国协调代替大国竞争，以合作共赢代替零和博弈，为促进世界和平与稳定作出应有贡献。

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