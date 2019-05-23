强风暴肆虐美国中部地区至少4人死亡

连日来，狂风暴雨肆虐美国中部地区，导致河水猛涨，房屋倒塌，一些地区出现内涝，目前已造成至少4人死亡。

据美国媒体22日报道，俄克拉何马州、艾奥瓦州、堪萨斯州和密苏里州本周已出现近60次龙卷风，狂风暴雨造成至少4人死亡。

在俄克拉何马州，21日强风暴带来超过150毫米的降水和至少11次龙卷风，多条河流逼近警戒水位，一些房屋倒塌，树木倒伏，部分高速公路被临时封闭。洪水在当地造成内涝，目前已有一人死亡，救援人员仍在被淹地区解救受困民众。

俄克拉何马州长凯文·斯蒂特22日在新闻发布会上说，极端天气给该州广大地区造成灾害。气象预报显示，未来几天还将有强风暴袭击俄克拉何马州，该州东北部地区的洪水警报将持续至本周末。

艾奥瓦州紧急事务管理部门22日通报说，龙卷风摧毁了当地一处农舍，造成一名女性死亡、其丈夫受伤。在密苏里州，暴雨引发一场车祸，导致2人死亡。

在路易斯安那州，强降雨导致密西西比河水位不断上涨，船运受到影响，但并未发生决口或城市内涝。

在新墨西哥州，美国与墨西哥交界处的里奥格兰德河几天来受降雨影响水位猛涨，河水流量达每秒142立方米。当地警方告诫居民不要在河水中玩耍，以免发生危险。（记者高路 刘立伟 参与记者：孙丁、徐剑梅）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)