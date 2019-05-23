也门胡塞武装袭击沙特一军火库 联军称将予回击

也门胡塞武装用装载炸弹的无人驾驶飞机袭击沙特阿拉伯一座军火库，致使军火库起火，暂时没有人员伤亡报告。

胡塞武装控制的马西拉电视台21日早晨报道，胡塞武装使用一架固定翼无人机袭击沙特南部奈季兰市一座机场的军火库，军火库起火。沙特通讯社早些时候以沙特主导的多国联军发言人图尔基·马利基为消息源报道，胡塞武装试图利用无人机袭击奈季兰市一处民用设施。

马利基说联军将以“强硬威慑”回应袭击。美联社报道，联军通常以空袭报复胡塞武装发动的这类袭击。

胡塞武装和多国联军都没有提及袭击发生的具体时间。

奈季兰市是奈季兰省首府，位于首都利雅得西南大约840公里，毗邻也门，时常遭受胡塞武装袭击。美国《纽约时报》去年报道，美国情报分析人员驻扎在奈季兰，向沙特军方和美国陆军特种部队“绿色贝雷帽”一支分遣队提供协助。

沙特多家媒体20日披露，联军在沙特塔伊夫市和吉达市上空拦截两枚导弹。阿拉伯电视台和报社设在英国的阿拉伯文报纸《中东报》报道，导弹的目标是位于塔伊夫市和吉达市中间的麦加，是这一武装2015年以来第三次对麦加发动袭击。

胡塞武装一名发言人20日在社交媒体“推特”留言，否认发射导弹袭击麦加。

胡塞武装19日说，将对沙特和阿拉伯联合酋长国的300个军事目标发动打击，包括沙特和阿联酋境内军事设施以及它们在也门的军事基地；如果多国联军停止在也门的军事行动，这一武装同样会停火。

胡塞武装是什叶派武装组织。美国和沙特等国指认什叶派国家伊朗支持胡塞武装、发动“代理人”战争。伊朗政府否认。

胡塞武装2014年9月夺取首都萨那，随后占领大片也门南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。（安晓萌）（新华社专特稿）

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